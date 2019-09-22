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新屋鵝肉、水果點心任你吃！　馬拉松賽展現桃園在地豐饒

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▲桃園馬拉松賽，在地美食任您吃

▲桃園馬拉松賽，補給點提供在地美食任您吃。（圖／體育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「新屋鵝肉、各式炸物、水果點心…任您吃」。2019新屋魚米之鄉馬拉松活動22日一大清早6時，在桃園農業博覽會基地盛大登場，今年人數激增的萬名跑友，使各補給點也出現擠爆人潮和大排長龍的情形。主辦單位表示，路跑活動名為「魚米之鄉馬拉松」，就要有豐盛澎湃的補給品提供跑友，充分展現桃園在地的豐饒。▲桃園馬拉松賽，在地美食任您吃

投入新屋區立委選舉的藍、綠兩黨立委參選人吳志揚、黃世杰，一大早也到場為跑友加油，而跑友也為兩人明年初立委選戰加油，場面溫馨。

市府體育局指出，2019新屋魚米之鄉馬拉松活動由該局與桃園市路跑協會共同主辦，去年經知名運動網站「運動筆記」進行2018年度賽事大賞評比，榮獲全國十大熱門賽事第1名及優質賽事第8名，建立良好口碑。▲桃園馬拉松賽，在地美食任您吃

今年該活動延續熱潮，分為半馬組21公里、挑戰組10公里及田園組4公里等三組，吸引來自16個國家的外國選手以及全國各地好手共計約12,000名跑友參與，並邀請志工啦啦隊及客家鄉親共襄盛舉，大大展現出桃園的熱情與活力。▲桃園馬拉松賽，在地美食任您吃

為使跑者們體驗桃園的農業特色，活動規劃在桃園農業博覽會基地辦理，活動路線沿途經過田園稻香、新屋風車、全台唯一的客家永安漁港以及全台最高的青銅媽祖神像天后宮，使運動賽事與客家傳統文化相互結合，讓參賽選手用腳步親身體驗桃園在地文化及美景。

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