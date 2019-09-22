▲「新北享家Bar台」南投週展售會，幫助農友推銷優質農特產品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與南投縣合作，於22日在遠百板橋中山店1樓廣場舉辦「新北享家Bar台－南投週展售會」，讓旅居新北的南投人一品家鄉味，新北市謝政達副市長現場化身推銷拍賣員，幫助農友推銷農特產品，現場南投縣農友帶來如埔里百香果、美人腿、菇類等在地特色農產外，品嚐當令的好味道。

新北市副市長謝政達表示，新北市在2019年達到了400萬人口，有來自全台灣各縣市的人口移居新北，市府每月以不同縣市為主題，打造了「新北享家Bar台」這個農產品交流平台，今天是第二場的享家Bar台展售會，以「南投」做為主題，如埔里的美人腿、百香果等南投限定的新鮮農產品，讓漂向北方的遊子也能吃到家鄉的味道。

▲「新北享家Bar台」南投週展售會，以「南投」做為主題，如埔里的美人腿、百香果等新鮮農產品。

今日活動現場，有許多旅居新北的南投鄉親，聽聞展售訊息而到場支持。南投同鄉會理事長葉錦製試吃完南投的百香果表示，南投一直都是百香果的盛產地，果肉的酸甜感與其他縣市完全不同，就是記憶中家鄉的味道。現場也不斷湧入聞香而來的人潮，來自南投的農友以及新北市的青農也都熱情地展示自家的優質農產。

農業局表示，新北市具有400萬人口，為全台最大的消費地，市府為拓展全台農產品銷售管道，讓市民能享用各地品質優良、價格實惠的新鮮農產品，因此以「享家Bar台」為主題，辦理縣市周農特產展售會，讓大家都能夠在新北找到自己熟悉的味道。相關展售資訊可洽新北市果菜運銷股份有限公司或上新北市果菜運銷股份有限公司臉書粉絲頁查詢：https://reurl.cc/Wldg5。

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