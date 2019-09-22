　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「新北享家Bar台」南投週展售會　幫助農友推銷優質農特產品

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「新北享家Bar」台南投週展售會 幫助農友推銷優質農特產品。（圖／新北市農業局提供）

▲「新北享家Bar」南投週展售會，幫助農友推銷優質農特產品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與南投縣合作，於22日在遠百板橋中山店1樓廣場舉辦「新北享家Bar台－南投週展售會」，讓旅居新北的南投人一品家鄉味，新北市謝政達副市長現場化身推銷拍賣員，幫助農友推銷農特產品，現場南投縣農友帶來如埔里百香果、美人腿、菇類等在地特色農產外，品嚐當令的好味道。

新北市副市長謝政達表示，新北市在2019年達到了400萬人口，有來自全台灣各縣市的人口移居新北，市府每月以不同縣市為主題，打造了「新北享家Bar台」這個農產品交流平台，今天是第二場的享家Bar台展售會，以「南投」做為主題，如埔里的美人腿、百香果等南投限定的新鮮農產品，讓漂向北方的遊子也能吃到家鄉的味道。

▲「新北享家Bar」台南投週展售會 幫助農友推銷優質農特產品。（圖／新北市農業局提供）

▲「新北享家Bar」南投週展售會，以「南投」做為主題，如埔里的美人腿、百香果等新鮮農產品。

今日活動現場，有許多旅居新北的南投鄉親，聽聞展售訊息而到場支持。南投同鄉會理事長葉錦製試吃完南投的百香果表示，南投一直都是百香果的盛產地，果肉的酸甜感與其他縣市完全不同，就是記憶中家鄉的味道。現場也不斷湧入聞香而來的人潮，來自南投的農友以及新北市的青農也都熱情地展示自家的優質農產。

農業局表示，新北市具有400萬人口，為全台最大的消費地，市府為拓展全台農產品銷售管道，讓市民能享用各地品質優良、價格實惠的新鮮農產品，因此以「享家Bar台」為主題，辦理縣市周農特產展售會，讓大家都能夠在新北找到自己熟悉的味道。相關展售資訊可洽新北市果菜運銷股份有限公司或上新北市果菜運銷股份有限公司臉書粉絲頁查詢：https://reurl.cc/Wldg5

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
英雄聯盟「明星賽」台女聯隊奇蹟逆轉！　擊垮職業俄女
連千毅「改車超神」吸收大票小弟！24歲成中生代大哥…高雄插旗
iPhone 11災情炸裂！　他夜拍「半邊綠屏」秒變竹林風
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園「三聖先師技藝傳承」　表揚8木工、泥水和油漆業達人

嘉義地檢署工程倫理講座　檢座與青年學子進行交流

2019年全運划船賽　地主桃園隊輕量級四人單槳划出首金

蚵子寮漁港連4起民眾落水　海巡在消波塊救起失足少女

「新北享家Bar台」南投週展售會　幫助農友推銷優質農特產品

2019桃園地景藝術節落幕　明年青埔鄰近中壢雙連坡一帶舉行

大雨澆不息熱情！台東群星會老歌傳唱　300歌迷陪伴到最後

藝術家施炳煌彩墨人生　在南台別院美術館開展

北海岸國際風箏節登場　金山警加強反詐騙、反賄選、反毒品宣導

台南南區廟會展現高度自律　民眾直呼有水準

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

桃園「三聖先師技藝傳承」　表揚8木工、泥水和油漆業達人

嘉義地檢署工程倫理講座　檢座與青年學子進行交流

2019年全運划船賽　地主桃園隊輕量級四人單槳划出首金

蚵子寮漁港連4起民眾落水　海巡在消波塊救起失足少女

「新北享家Bar台」南投週展售會　幫助農友推銷優質農特產品

2019桃園地景藝術節落幕　明年青埔鄰近中壢雙連坡一帶舉行

大雨澆不息熱情！台東群星會老歌傳唱　300歌迷陪伴到最後

藝術家施炳煌彩墨人生　在南台別院美術館開展

北海岸國際風箏節登場　金山警加強反詐騙、反賄選、反毒品宣導

台南南區廟會展現高度自律　民眾直呼有水準

桃園「三聖先師技藝傳承」　表揚8木工、泥水和油漆業達人

看一遍MV就被煞到！防彈V「長得太漂亮」　竹內涼真：跟泰泰接吻我可以

老屋翻新預算吃緊！注重「採光+通風」　用最低預算打造機能宅

中職／隊史首次3連轟　洪總坦言意外：還是後面棒次

小玉失手按錯「電話公布在IG」！　網友狂打恐嚇…笑笑崩潰哭了：我們也是人

「活下來，記住這裡的一切」《返校》10大虐心金句　網催淚：致自由

中職／富邦趨前守備　黃恩賜：確實擊球更強烈

嘉義地檢署工程倫理講座　檢座與青年學子進行交流

有距離最美！她熱戀6年「從不同居」…激推這4原因：一點也不膩

2019年全運划船賽　地主桃園隊輕量級四人單槳划出首金

地方熱門新聞

台大男921衝回南投！返校精神..

最新民調台東治安奪冠　幸福滿意..

裝甲兵帶迷路奶奶回家　高一孫罵..

苗栗8歲男童疑「腸病毒」猝死　..

梅山太興奇景「萬鷺朝鳳」登場

洪秀柱廟口演講痛批小英　五府千..

廢棄漁網勾珊瑚礁　潛水達人急求..

台中幸福城獲民調肯定

翁章梁落實假牙補助明年持續推動

六都第2年輕　台中23日起發放..

2019新屋魚米之鄉馬拉松　農..

6歲女童晚上翹家逛夜遊超商警安..

開箱風潮醫院救護包、輸血加溫器..

雜糧十大經典體驗路線　關山勇奪..

更多熱門

相關新聞

北海岸風箏節　老夫妻風箏牽手圓夢

「2019新北市北海岸國際風箏節」22日在新北市石門區石門風箏公園盛大登場，由亞洲國際風箏聯合會偕同德國、美國、印尼、日本、新加坡、馬來西亞、韓國、大陸與台灣等，逾20個隊伍、百位國內外風箏好手同臺較勁。啟動儀式由新北市副市長吳明機與貴賓共同施放《LOVE箏愛北海岸》主題字串風箏，高掛在北海岸的上空，揭開活動序幕。

北海岸風箏節　警預防犯罪宣導

小孩哭鬧她好奇看　大叔褲子拉鍊露出東西

男貢寮登山突昏倒　搶救仍告不治

921地震20周年　蔡英文：挑戰讓我們更堅強

關鍵字：

新北板橋南投農特產

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

小資女月薪僅30K　拚10年存230萬

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

每月收租千萬　土豪哥：人生online算破關嗎

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

蘇花重機撞擊瞬間曝光！7歲男童噴飛亡

連千毅行李箱疑仿冒！台灣賓士回應了

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

台大男921衝回南投！返校精神恍惚

謝承均、曾莞婷機場「親密照曝光」

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

「怎滿街外送？」　他點出23K：年輕人真慘

更多

最夯影音

更多

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面