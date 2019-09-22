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「韓國瑜當選也無所謂？」阿扁不贊成呂秀蓮選總統：我會被抓回去！

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▲▼陳水扁、呂秀蓮。（合成圖／記者李毓康、張一中攝）

▲陳水扁、呂秀蓮。（合成圖／記者李毓康、張一中攝）

政治中心／台北報導

前副總統呂秀蓮接受喜樂島聯盟黨推薦，參與2020總統大選，挑戰總統蔡英文的連任路。日前曾說呂秀蓮「天年已過」的前總統陳水扁，22日再度PO文表示，自己不支持呂秀蓮出來選總統，「難道只是為了拉下蔡英文，不惜讓韓國瑜當選也無所謂嗎？」且高雄市長韓國瑜曾說要把他抓回去，這樣是扁迷願意看到的嗎？

「為什麼阿扁不贊同呂副參選2020總統？」陳水扁22日在臉書上表示，呂秀蓮要選總統不是不可以，但不是選擇在登記連署總統候選人的前夕倉促做決定！呂秀蓮是他兩次參選總統的最佳副手搭檔，縱使提名過程阻力重重，當年自己堅持提名對方，絕對是正確選擇。

陳水扁說，2008年總統大選，呂秀蓮爭取民進黨黨內初選提名，沒有人說不可以，但第一階段黨員投票落敗，宣布退出第二階段民調，贏得掌聲；如果呂秀蓮在蔡英文輸掉2018年地方選舉，願意挺身挑戰尋求連任的蔡英文，自己也會支持對方，但呂秀蓮選擇推動和平中立公投案。

陳水扁坦言，當初民進黨黨內初選時，自己選擇支持前行政院長賴清德，因為賴清德比蔡英文更有能力帶領台灣，並且贏得2020總統大選，結果賴清德願賭服輸，兌現黨內初選諾言，全力支持出線的總統候選人蔡英文。而9月17日登記連署總統候選人截止前，公認呼聲不低的二位強勁對手，台北市長柯文哲不參選，轉而支持鴻海集團創辦人郭台銘，郭台銘則在最後一刻選擇退出，形成蔡英文與韓國瑜的藍綠大對決。

「統派藍營好不容易整合成功，台派綠營殺出呂副而造成大分裂。」陳水扁說，呂秀蓮距離當選，顯然最為遙遠，喜樂島聯盟黨臨時提名呂秀蓮，「難道只是為了拉下蔡英文，不惜讓韓國瑜當選也無所謂嗎？」韓國瑜也說過，只要當選，他就會抓回去，這是一心一意挺扁救扁的粉絲們所願意看到的嗎？

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