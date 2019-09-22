韓國瑜「等日本人25分鐘」惹議　松田康博再PO文：不認同批「某某是智障」

▲韓國瑜參加日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日語日本學者會面，卻意外引起「等日本人25分鐘」風波，當時日本學者松田康博出面澄清，導致許多網友到臉書洗版道歉、互槓。由於有網友怒罵「某某是智障」，松田康博22日再度表示，任何人都可以生氣、批評別人的觀點，但不應該以詆毀弱勢族群的方式來批評他人，應該選擇用語與方式。

松田康博22日晚間在臉書上指出，9月6日「被遲到事件」過後，他的個人臉書至少有100萬人次以上的訪問，也有數萬人留言、上千人加好友，「對於大家的關心，我非常感激，也請讓我再度向大家表示深切的謝意！」

松田康博提到，事件過後，他也回到繁忙的研究、日常生活，最近剛好有時間來看看網友的留言，但還沒全數看過，也沒時間按讚，更沒有閒暇能夠一一答覆，「請大家多多包涵。」

▼日本學者日前在臉書PO文，反駁遲到說。（圖／翻攝自松田康博臉書）



至於臉書加好友的申請，松田康博回應，不會隨意添加不熟識的人的臉書好友，請網友見諒，「如果有人想要與我在臉書上互動的話，請follow一下我的個人臉書與研究室的臉書專頁。今後我仍會繼續公開有關研究方面的資訊，希望與大家有愉快的互動。」

此外，他提到，在觀察網友的留言中，他看見許多人批評時，用上了「某某是智障」的字眼，讓他相當不認同，「因為我的弟弟有自閉症及智能障礙。」

他最後強調，任何人都有生氣、批評他人觀點的權利，但不應該用詆毀其他弱勢族群的方式來進行批評，應該選擇其他用語、方式，希望網友能夠參考參考，「我相信台灣公民社會的良知。祝大家平安！松田康博 敬上。」

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