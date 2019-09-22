移民署結合嘉義地檢署反賄選宣導　建立新住民正確法治觀念

▲移民署結合嘉義地檢署宣導反賄選。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市新移民女性關懷協會合作，辦理新住民家庭教育暨法令宣導課程，由臺灣嘉義地方檢察署郭志明檢察官向新住民宣導反賄選議題，並邀請到酷愛造型教育總監朱淑貞小姐教導新住民彩妝技巧。

▲移民署結合嘉義地檢署宣導反賄選，並安排彩妝老師妝點新民容貌。（圖／記者翁伊森翻攝）

明年1月11日總統、副總統及立法委員選舉即將到來，嘉義地檢署郭志明檢察官向新住民宣導反賄選觀念，讓新住民瞭解「乾淨選舉」的重要性，並強調「檢舉賄選，人人有責」，也提到檢舉獎金最高達1,500萬元，鼓勵踴躍檢舉。除此之外，也對於新住民常常疏忽的酒駕、毒品及詐騙議題以實例講述，呼籲新住民切勿不慎觸法。

活動最後由朱淑貞小姐與新住民分享彩妝技巧，彩妝師巧妙融合色盤上不同顏色，巧手一揮就能加強五官線條，讓平日辛勤工作略顯疲態的新住民煥然一新、神采飛揚。

移民署嘉義市服務站主任鄧宇哲表示，新住民離鄉背井來臺生活，相關法規較不熟悉，為避免新住民誤觸法網、影響個人權益，特別邀請嘉義地檢署講授反賄選觀念，若新住民發現賄選情形，可撥打嘉義市服務站檢舉專線：05-2166100。