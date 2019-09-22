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銀髮阿公阿嬤變電玩高手　青少年圖書館推Switch親子遊戲

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▲ 銀髮阿公阿嬤變電玩高手 青少年圖書館推Switch親子遊戲。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 銀髮阿公阿嬤變電玩高手，青少年圖書館推Switch親子遊戲。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市10月的Pokémon GO盛會即將到來，10月1日國際老年人日，新北市青少年創新學習中心特別在22日舉辦「樂齡親子電競擂台賽」，透過老少咸宜的Switch遊戲，打破年齡界線，讓老、中、青三代一起同樂，交流激盪，讓家人間的感情更加親密。

為鼓勵年輕人多與長輩互動，青少年創新學習中心特別推出樂齡親子電競活動，邀請祖孫親子一起來同樂，增加世代間的互動交流。「老」玩家與家人兒孫們尬電玩，目不轉睛地盯著螢幕，手指不停地在螢幕上移動，更不時傳出家人互動的歡笑聲，雖然阿公阿嬤的遊戲經驗不多，卻都樂在其中。

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青少年分館主任林俊宏表示，電玩遊戲最迷人的特點之一就是不分男女老少，任何人都可以遊玩。雖然遊戲大多被認為是年輕人的娛樂活動，但老人家玩電玩可以訓練腦力，減緩大腦功能退化，透過玩電玩遊戲，除了可以打發時間，也有話題與孫子聊天，增進家人情感。

青少年圖書館「創新學習中心」服務時間為週日、周一上午9時至12時，下午13時至16時；週二至週六上午9時至12時，下午13時至16時，晚上17至20時，提供3天前3人以上團體免費預約借用電競空間及設備，歡迎有興趣的民眾多加利用。詳細資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02-2212-8905。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 銀髮阿公阿嬤變電玩高手 青少年圖書館推Switch親子遊戲。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 透過老少咸宜的Switch遊戲，打破年齡界線，讓老、中、青三代一起同樂。

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