2019桃園地景節落幕　主展場再投入3.5億改造

▲2019桃園地景節落幕，作品之一重生之屋。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為期17天的「2019桃園地景藝術節」活動，22日於大湳展區圓滿落幕。有關「2019桃園地景藝術節」藝術作品的後續處理規劃，市府表示：此次展出作品有大半將現地保留展出至年底。之後，市府將封園進行大湳森林公園改造計畫，預計投入約3億5,000萬元經費，並妥善規劃停車空間，打造成為藝術基地和都市綠洲。

市府指出，今年桃園地景藝術節共計展出34組件藝術作品，並辦理大大小小約200場活動，於不同展區呈現不同特色，每件作品、每場活動皆訴說著不同的故事。而特別不同的是，今年共有10個不同國家的藝術家參與創作，而展出的作品首次加入VR擴增實境、錄像投影、光雕等科技藝術。

▲2019桃園地景節作品之一桃樂源。（圖／資料照／市府提供）



另外，並結合大湳舊營區的人文脈絡推出移動式演出；還有「森林故事屋」及《日月奇遇記》等親子共享的展覽與劇場表演。為推展「桃園地景藝術節」，今年更結合各國駐台辦事處合作推廣，也邀請國際網媒進行踩線並露出多篇報導，將「桃園地景藝術節」品牌擴散至歐美、香港、中國、日本、泰國、馬來西亞、新加坡及越南等國家，從在地出發邁向國際，奠定國際藝術品牌。

▲2019桃園地景節落幕，作品之一大湳遺址。（圖／資料照／市府提供）

而桃園地景節活動結束後，將閉園進行撤場作業，為避免危險請民眾暫時不要進入。此次展出作品有大半將現地保留展出至年底。之後，市府將封園進行大湳森林公園改造計畫，預計投入約3億5,000萬元經費，並妥善規劃停車空間，打造成為藝術基地和都市綠洲。西坡埤塘生態公園的《歡聲笑語》則為常態性設置；桃園市兒童美術館「日月奇遇記」特展至108年10月13日截止；藝遊八塊厝將保留3件於現地持續展出，歡迎民眾前往參觀。