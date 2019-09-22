直播喊假一賠百萬！他拿賓士行李箱詢問「連千毅秒改口」…網全傻眼

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄近日爆發「直播主之亂」，知名網紅連千毅接連陷入開槍、砸店等風波，如今他曾經拍賣的「賓士行李箱」也被台灣賓士公關打臉，不承認製造商為官方授權。有網友表示，他看到連千毅在直播上喊出「假一賠百（萬）」，事件爆發後在直播上留言詢問，竟得到讓人傻眼的答案。

連千毅曾在直播上拿出賓士行李箱，大喊只要6000元，遠比購物網站上的近4萬元便宜太多，「誰先喊到先賣他，6000元加1，購物網站促銷價還要39,160元」。據悉，此行李箱在各大購物網站都要至少2萬元，因此許多網友看到時馬上下訂，認為自己撿到便宜。

▲▼連千毅的賓士行李箱爆出假貨風波。（圖／東森新聞）

在高雄爆發「黑暗3日」後，連千毅被警方帶走偵查，且當初拍賣的賓士行李箱更被質疑是假貨，而連千毅的行李箱來源是久瑞企業。久瑞強調，他們是和香港拿貨且有授權書。

疑似假貨的風波爆發後，網友發現久瑞企業的授權書漏洞百出，上面的授權商自己授權自己，且中文皆為簡體字，甚至英文有拼錯。對此，台灣賓士公關經理楊依玲表示，「德國的戴姆勒集團，以及台灣賓士的精品，只會在我們授權的通路販售」，且戴姆勒集團底下沒有「德國奔馳戴姆勒公司」。

▲有網友購買行李箱詢問能否賠錢，卻得到別的答案。（圖／翻攝PTT）



連千毅曾在館長的直播上喊出「假一賠一百萬」，事件爆發後有網友在直播留言詢問，「連董事長…我有請友人買你的行李箱，現在爆出這樣的新聞，哈哈，冒昧問一下是不是賠一百萬。」

沒想到，連千毅直接回，「你有買名牌包嗎？買包有賠」，讓該名網友傻眼，「…連董行李箱有賠嗎？包我沒買」，隨後再也沒有得到回應。

網友看完直接傻眼，「買一個假貨包，賠你一百個假貨包」、「還敢討賠償，晚餐讓你吃漢堡包」、「只有包敢掛保證？」、「他要給你敢拿嗎？」、「間接認證行李箱是假的？」現在行李箱是真是假，恐怕只有連千毅本人自己知道了。

▼網友看到回應都傻眼。（圖／翻攝PTT）



►不再眷戀青春，因為我持續擁有