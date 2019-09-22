2019桃園地景藝術節落幕　明年青埔鄰近中壢雙連坡一帶舉行

▲黃治峯宣布，2020年桃園地景節移師中壢雙連坡與大崙地區舉行。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2019桃園地景藝術節」22日圓滿落幕，市府秘書長黃治峯出席閉幕活動宣布，明(2020)年桃園地景藝術節，將移師中壢雙連坡與大崙地區舉行；黃治峯說，大崙地區鄰近青埔，交通便利，是具有發展潛力的鄉村型社區，市府將投入更多資源建設大崙地區，也會督導建設進度。

黃治峯指出，「2019桃園地景藝術節」於9月6日至22日舉行，為期17天，民眾反應熱烈，人潮絡繹不絕，22日於大湳展區藝術作品《大湳轉綠林》前圓滿落幕。

今年地景藝術節，共計展出34組件藝術作品，並辦理大大小小約200場活動，於不同展區呈現不同特色，每件作品、每場活動皆訴說著不同的故事。另有10個不同國家的藝術家參與創作，而展出的作品首次加入VR擴增實境、錄像投影、光雕等科技藝術。

今年的地景藝術節，以「守護」精神為基礎，立足於桃園獨特的自然與人文景觀；以「進擊」為概念，象徵此刻正在轉型中的大湳森林公園，充滿期盼，勃勃進發，再造城市新風景的企圖。「守護所在，進擊未來」，交織顯現多重地景，揉合重新開創與再次突破的想望，並且鼓動地景藝術下一波更具創造性的發展與質變。