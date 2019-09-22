帶少婦摩鐵開房被抓包　小王遭私刑浴血奔派出所求救

▲綠光罩頂的丈夫因擄人私刑且攜有槍械被警方送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名林姓男子發現老婆最近行蹤詭秘，20日有眼線通報看見老婆與廖男前往新店碧潭路的摩鐵，綠光罩頂的林男氣得帶上槍彈及2名小弟，前往摩鐵破門將廖男押走，載到新店山區毆打，隨後又將他回摩鐵要丟包，不料廖男趁隙脫逃向警方求助，員警隨即趕往將準備離去的林男攔下，並起獲改造手槍及子彈等證物，當場上銬壓制帶返偵辦。

據查證，小混混林姓男子（30歲）與邱女（28歲）為夫妻關係，雙方育有一子，夫妻倆人與從事鐵工的廖男（37歲）結識，沒想到廖男見到邱姓少婦婀娜多姿竟心懷不軌，與邱女多次相約前往汽車旅館偷情，林男近期覺得不對勁，開始佈眼線觀察妻子行蹤，20日上午他接到通報，指稱妻子與「小王」廖男前往新店碧潭路上的摩鐵，他氣得帶上改造手槍及子彈，與2名小弟同車尋仇。

林男到了摩鐵後破門而入，強行將「小王」廖男押走，帶到新店後山區以棍棒及徒手凌虐毆打，直到上午10時許「警告」完畢後，又把他載回摩鐵內，在停車場時廖男趁對方不注意，跑到一旁的派出所報案稱自己被擄走毆打，警方隨即派遣警力隨同他飯店內，而房間內的邱女則指稱丈夫已經在地下室的停車場。

警方隨即帶同廖男，在林男要開車離去前將其攔下，被在車內起獲起獲改造手槍1把，子彈43發（含散彈槍子彈1發），隨後又在摩鐵房間內發現一級毒品海洛因1包（毛重2.85公克）、FM2迷幻藥1包（毛重6.8公克）、安非他命殘渣袋4個、鏟管3支以及分裝袋4包等物，邱女供稱毒品是自己所持有，夫妻倆遂一同被上銬帶回。

林男表示自己是因為不滿綠光罩頂，才會將「小王」擄走教訓，且妻子與對方恐怕已經發生多次關係，廖男被教訓後嚇得直說「不想把事情越鬧越大！」並不願意提告傷害及妨害自由，林男最後依照《槍砲彈藥管制條例》送辦；而其妻子邱女則依照依毒品危害防制條例移送法辦。

▼警方在摩鐵停車場即使攔阻林男。（圖／記者陳豐德翻攝）

