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連千毅「改車超神」吸收大票小弟！24歲成中生代大哥…高雄插旗得罪角頭

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▲▼連千毅移送雄檢。（圖／記者賴君欣攝）

▲連千毅移送雄檢的畫面。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄市日前爆發「直播主之亂」，進而演變成砸店開槍、砸倉庫的治安事件。知名直播主連千毅被逮後，有消息人士爆料，連千毅其實從蘆洲開始發跡，當時因為改車技術優良，吸引許多小弟跟隨，後來因為暴力討債入獄，出獄後就轉型成直播主，開始網路淘金之路。

由於「直播主之亂」導致高雄治安亮紅燈，高雄市長韓國瑜感到震怒，拔除許多派出所所長的官職，同時下令徹查這起事件。警方徹查後，21日在新北市中和將連千毅逮捕，帶回高雄審訊；轄區警方21晚間也在高雄七賢二路的租屋處將「鄭大仁」逮捕，帶回高雄市刑大，全案朝恐嚇、毀損等方向偵辦。

連千毅22日上午先在高雄市刑大接受偵訊，晚間7點左右又被送往高雄地檢署接受複訊，走進雄檢的過程中，他冷淡地對鏡頭說了句「謝謝關心」，接著就在警方的陪同下，走入地檢署。

根據《東森新聞》報導，有消息人士指出，連千毅年輕時在蘆洲混跡，當時喜歡改車，且技術相當優良，50cc的輕型機車經過他的改造，變成時速能夠破百的「大野狼」，他也時常在二重疏洪道附近飆車、競技，吸引許多人觀看。

由於改車技術良好、時常在疏洪道飆車，連千毅吸引了許多年輕人跟隨，有許多青少年把他拱成「大仔」。被拱出頭後，連千毅20多歲加入竹聯幫，短短4年的時間就成為竹聯幫天龍堂的中生代大哥；不過，2011年卻因為暴力討債，被警方逮捕，隨後鋃鐺入獄。

被捕入獄後，連千毅在牢中認識了天道盟份子，因此轉投天道盟門下，出獄後從過去的「武將」身分轉變成「文將」，開始經營網路直播，替公司賺入大把鈔票。

▼連千毅移送雄檢的畫面。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼連千毅移送雄檢。（圖／記者賴君欣攝）

由於金錢與地位逐漸上升，連千毅開始「風光」起來，行事作風愈來愈狠辣，進而得罪了地方人士，才引發這場亂鬥。

有資深刑警分析，連千毅本來已經與高雄的大哥談和，這場直播主之亂本來可以透過高雄的大哥來約束，但手下小弟的群組因為早前的消息傳播太快，還來不及得知和解消息，就「先下手為強」，導致這一連串的事件發生。

有消息指出，這場「直播主之亂」的起因是「超級福箱」。日前連千毅在網路上開賣「超級福箱」，聲稱特價6000元的箱子內含有15項產品，總價值高達3萬元。

當時另外一名直播主「鄭大仁」的妹妹買了這個「超級福箱」後，認為價值根本連6000元都不到，申請退貨卻遭到拒絕，雙方進而發生買賣糾紛。

▼連千毅賣「超級福箱」演變成街頭開槍。（圖／東森新聞）

▲▼連千毅之亂起因竟是「超級福箱」　一箱賣6000元變街頭開槍。（圖／東森新聞）

當時「鄭大仁」不滿連千毅的口氣、態度，與其他本地的直播主向對方撂話「不要太囂張」，沒想到連千毅直接到鄭的臉書嗆聲，「你再囂張就讓你黏在牆上」，雙方矛盾愈來愈嚴重，演變成街頭開槍事件。

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▼連千毅被4名員警壓制趴地。（圖／地方中心攝）

▲連千毅被逮捕畫面，4名員警壓制趴地。送回高雄還是刻意抬頭展現霸氣。 。（圖／地方中心攝）

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