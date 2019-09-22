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桃園「三聖先師技藝傳承」　表揚8木工、泥水和油漆業達人

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▲桃園「三聖先師技藝傳承嘉年華」活動

▲詹木松投入泥水業有30餘年。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一技在身，受用無窮。桃園市8位資深木工、泥水、油漆業達人，22日於桃園區風禾公園舉辦的「三聖先師技藝傳承嘉年華」活動，接受各界表揚。其中詹木松投入泥水業有30餘年，20歲即有師父級技能，教導新進學徒把事做好，創造舒適好環境；從事木工超過40年的簡登賀，參加各式各樣的比賽及展覽考照，力求進步，創造亮麗人生。▲桃園「三聖先師技藝傳承嘉年華」活動

▲木工達人簡登賀。（圖／勞動局提供）

市府秘書長黃治峯出席頒發8位資深木工、泥水、油漆業達人獎項時表示，三聖先師為巧聖先師、荷葉先師、普庵先師，分別是木工、泥水、油漆等職業者的信仰主新神。▲桃園「三聖先師技藝傳承嘉年華」活動

▲秘書長黃治峯（右）參觀木工工會攤位。（圖／勞動局提供）

而為鼓勵桃園青年投入泥水、木工及油漆產業，為產業注入新血，市府勞動局首次舉辦格具意義的「三聖先師技藝傳承嘉年華」活動，除了表揚桃園市優秀的從業者，現場也安排簡易的泥水砌磚、木工組合、油漆彩繪等體驗，讓每一個參與的大、小朋友都很開心地將自己完成的作品帶回家。▲桃園「三聖先師技藝傳承嘉年華」活動

8位接受表揚的資深木工、泥水、油漆業達人，其中詹木松投入泥水業已達30餘年，自幼隨家人進出工地，耳濡目染，學習工作技術，20歲即有師父級技能；林德慶投入木工產業已超過50年以上，一路隨著時代的進步，自學不倦，60年代起便以手繪透視圖作為溝通工具，實屬當代的時代先鋒。

同樣從事木工超過40年的簡登賀，師從父親簡玉清學得一手精湛技藝，小至文青紀念品，大至宮廟佛桌、古蹟維修，從設計到製作全都一手包辦，即使50歲餘，也不忘積極向上，參加各式各樣的比賽及展覽考照，力求進步，同時也致力於大溪地方社區發展，與大溪木藝博物館合作推廣木藝文化與傳承。

包括桃園市職業總工會理事長楊震東、泥水工會理事長楊峯苗、木工工會理事長許阿金、油漆工程工會理事長蕭啟峻、桃園荷仙廟主委周和順、巧聖先師廟主委楊宗條、普庵宮理事長吳文樹、普庵宮主委陳文煜、桃園荷顯宮主委羅福來、桃園中平荷葉仙師協會理事長陳宗良及榮譽理事長陳進順、桃園市中平巧聖先師協會理事長呂理福等人士出席活動。

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