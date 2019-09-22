藝術家施炳煌彩墨人生　在南台別院美術館開展

▲享譽藝術界的施炳煌老師，再一次成功呈現他生命的閱歷及對佛學的體悟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



佛光山南台別院於21日在佛光緣美術館舉辦藝術家施炳煌創作個展的開幕儀式，展出的主題是「相、非相」，作品共70幅，展期至10月27日止，歡迎大眾前往參觀。

法國史學家阿道夫泰納曾說：畫家是迷失在繪畫中的哲學家，他們所擅長的是向理性說話，而不是向眼睛說話，藝術家施炳煌在「相、非相」的創作個展中也提到「非相」畫作，就是用心眼看內心的感受，不要執著於形相上，要用心觀想，從中悟到金剛經偈語：「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來」的真心佛性。

現場與會來賓雲集，有佛光緣美術館台南館館長滿舟法師、台南大學校長黃宗顯、南台科技大學校長盧燈茂、版畫名藝術家林智信、台南市政府顧問鄭枝南、白河區長蕭福清、台南市書法學會理事長蕭清祥、藝術界畫友、教育界師長等近200人參加。

滿舟法師表示，佛教重視藝術，星雲大師更是以藝術來弘揚佛法，大師曾開示宗教和藝術同樣可以感化人心、提升性靈，二者融合從潛移默化中可以互得加乘效果。而世界上所有一切造作遷流、生滅變化的相狀都是因緣會遇而生，因緣離散而減，如夢幻泡影，都是因緣假合，虛妄不定的。

若能了解森羅萬象都只是虛妄的幻相，就能見到無形無相的法身如來了。星雲大師說，佛教之美在於追求生命真善美的永恆開展，藝術之美在於詮釋世間真善美的永遠追求。施炳煌老師以藝術描述佛法，希望觀賞者能用心感受，與畫中的意境共鳴，激盪出心底的真如佛性。

台南大學校長黃宗顯表示，這是一個美好令人感動的時刻，也是一場藝術饗宴，展覽場地結合著佛法，讓藝術更向上提升，這些獨特的畫作是施炳煌老師將生命本質透過體會表現於畫中，並從中獲得喜悅和生命能量。

版畫家林智信提起初入會場時的感受，他說一股磅礡氣勢迎面而來，這是心無所住的人才能畫出的畫作，這些畫作曲意生動不滯澀、無法用筆才能運筆自如。所謂「羅馬不是一天造成的」，要為藝術而藝術，好作品是要經過長期的打拼。

藝術家施炳煌說明其畫作為何會從有相到無相，他表示退休後為了讓自己心靈沉澱，大量閱讀佛法及老莊思想的書籍，他知道因緣具足、道法自然、諸法無我、諸行無常，他想追求永恆，覺得書法最能代表中華文化，於是再拾筆墨把以前西畫裡的原理原則加上點、線、面的處理，讓畫呈現自由變化，從中體會空中生妙有的精彩畫面。