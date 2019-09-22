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嘉義地檢署工程倫理講座　檢座與青年學子進行交流

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▲▼ 嘉義大學土木學系學生前進地檢署參加工作倫理講座。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義大學土木學系學生前進地檢署參加工作倫理講座，以求建立正確廉政觀念。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署與嘉義市政府政風處合作，在嘉義地檢署舉辦「工程類貪瀆不法案件偵查實務暨經驗分享」，安排嘉義大學土木與水資源工程學系師生實地參觀體驗檢察機關運作情形，並由主任檢察官郭志明、檢察官陳昱奉、檢察事務官組長李明利、副法警長黃繼儒及書記官林宗利，就「工程類貪瀆不法案件」與青年學子進行意見交流，以打破藩籬、拉近距離的面對面座談，展現司法柔性之面向。

▲▼ 嘉義大學土木學系學生前進地檢署參加工作倫理講座。（圖／記者翁伊森翻攝）
公共工程因涉及採購、驗收、履約爭議及仲裁等法律相關專業問題，而與承商之間糾紛多，不時又有黑白兩道人士介入，檢廉動輒偵辦，新聞媒體對工程弊案大幅報導，讓社會大眾對「土木人」貼上「很黑暗、偷工減料、容易被檢調約談…」的標籤；加上偵查不公開使外界不易瞭解檢察機關偵辦案件之過程與細節，連帶影響土木工程系在大學招生排名外，土木工程類科也在國家考試變成冷門飯碗。

主任檢察官郭志明勉勵土木人勇於認識法律才不會誤觸法網，無論業界、政府機關或司法界都需要具備工程倫理的專業工程人員，鼓勵大家培養更積極向上的學習精神與態度，建立正確法律觀念。檢察事務官組長李明利則分享工程與法律交融的經驗，還帶領嘉大土木人一窺檢察官訊問被告的場景，透過面對面座談、實地參訪，拉近彼此距離，展現司法柔性的一面。

政風處長葉鴻銘表示，嘉義市政府結合法務部廉政署與嘉義大學簽署合作意向書推動工程倫理工作坊，其目的是讓廉政意識提前進入校園深根，本工作坊的核心價值是讓工程人員面對各式倫理衝突時，心中關於善惡的天秤能夠取得平衡，工作坊舉辦「工程類貪瀆不法案件偵查實務暨經驗分享」活動，冀望能讓土木學子從不同角度認識自己未來的從業環境，避免誤觸職場地雷。

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