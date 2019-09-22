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2019北海岸國際風箏節　結縭一甲子老夫妻風箏愛侶牽手圓夢

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▲ 2019北海岸國際風箏節 結縭一甲子老夫妻風箏愛侶牽手圓夢。（圖／新北市文化局提供）

▲ 2019北海岸國際風箏節，結縭一甲子老夫妻風箏愛侶牽手圓夢。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2019新北市北海岸國際風箏節」22日在新北市石門區石門風箏公園盛大登場，由亞洲國際風箏聯合會偕同德國、美國、印尼、日本、新加坡、馬來西亞、韓國、大陸與台灣等，逾20個隊伍、百位國內外風箏好手同臺較勁。啟動儀式由新北市副市長吳明機與貴賓共同施放《LOVE箏愛北海岸》主題字串風箏，高掛在北海岸的上空，揭開活動序幕。

副市長吳明機表示，北海岸向來是新人拍婚紗、情侶愛相隨的熱門景點，自2000年起，新北市政府不斷推動北海岸國際風箏節已經深耕新北20年，因此2019年以《箏愛北海岸》為主題，在石門的沙灘上還有各式的愛心風箏齊放邀請20對愛侶同場放飛，結合在地的特色店家展出風箏工藝，共創政府、產業、民眾的三贏，讓民眾感受與分享「箏」心、「箏」愛的北海岸專屬的風箏嘉年華。

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▲ 2019北海岸國際風箏節 結縭一甲子老夫妻風箏愛侶牽手圓夢。（圖／新北市文化局提供）

▲ 新北市政府不斷推動北海岸國際風箏節已經深耕新北20年。

二十對多元愛侶當中，有一對石門在地高齡87歲的曾榮立與85歲鄭金傳老夫妻，結縭了六十年的金婚，曾奶奶回憶說，年輕的時候為了生活忙碌，想放風箏沒有機會，六十年後圓了一個風箏的夢。

文化局表示，今年首次來台的國外風箏團隊也都很精采，有德國隊帶來可愛俏皮的芝麻街卡通造型風箏以及兩個應景的愛心造型的氣囊風箏，新加坡的小獅王風箏，印尼15米的紅猴王以及韓國首次帶來可愛貓造型風箏，還有20年不缺席的日本隊櫻庭夫婦，除帶來日本浮世繪風箏，還要現場教導民眾製作日本風箏。

▲ 2019北海岸國際風箏節 結縭一甲子老夫妻風箏愛侶牽手圓夢。（圖／新北市文化局提供）

▲ 國內風箏達人帶來超過20米的章魚、魟魚等大型海洋系列風箏。

國內的風箏達人也不惶多讓，將帶來超過20米的章魚、魟魚等大型海洋系列風箏，以及毛毛蟲、企鵝、藍色小精靈等可愛造型風箏，新北市政府也特製了一款性平企鵝CEO的風箏共襄盛舉。還有配合豬年安排了【豬事亨通】主題，安排各式各樣的豬造型風箏，分享滿滿的福氣，祝福大會與民眾諸事吉祥、人人發大財，「箏」奇鬥豔大放異彩。

空中除了精彩的風箏外，舞台上也很熱鬧，安排了momo家族的姐姐到場與大家同樂，今年風箏節活動會場安排了新北市圖的行動書車推廣「行動閱讀」，還有「北海岸藝文表演」、「北海岸農特產市集」、「風箏DIY」和「集戳章送紀念品」、「風箏工藝展」等活動。其中，風箏工藝展，還結合了北海岸樂活LOVE聯盟的在地店家，共同推廣風箏節活動，為今年風箏節活動圓滿劃下句點。

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