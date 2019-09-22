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看過蔡英文LSE畢業證書、論文　當年政大法律系主任「寫親筆信證實」

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▲▼蔡英文參拜「明聖宮白龍庵」致詞。（圖／記者賴君欣攝）

▲蔡英文。（圖／記者賴君欣攝）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文近日陷入博士學位真偽風波，僅管倫敦政經學院（LSE）公開證實，且總統府也拿出多樣證據，相關指控仍然沒有停歇。22日有媒體報導，時任政大法律系主任劉鐵錚親筆寫信證實，他當年親自檢視蔡英文的博士畢業證書、論文之後，才認可對方的任教資格，擔任政大法律系客座副教授。

根據《上報》報導，高齡81歲的劉鐵錚在21日撰寫親筆公開信，說明自己和蔡英文在1983年春夏之間有書信往來，而蔡英文除了自我介紹在國內外法學院求學經過、課程之外，還表明已經在撰寫英國倫敦政經學院博士論文，只要口試通過，就可以取得博士學位；蔡英文專攻國際貿易法、經濟法，希望畢業之後能有機會到政大法律系擔任教職，而他則回信表示歡迎。

劉鐵錚信中提到，蔡英文在隔年6、7月攜帶博士畢業證書、法學博士論文《Unfair trade practices and safeguard actions》找他面談，「英文畢業自美、英名校，讓人敬佩！」而論文內容也充時新穎，參考資料豐富，符合該系極為欠缺的國際貿易法和經濟法師資條件，所以依學校規定程序，提校聘請擔任客座副教授。

劉鐵錚也在信末提到，蔡英文在該系服務期間，教學研究表現優異，深受同學的愛戴。

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