抱兒子在烤鴨店前「隨地小便」　父被勸怒嗆店家：尿一下會怎樣

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記者趙蔡州／綜合報導

新北市中和一間烤鴨名店21日中午遇上一名奇葩客人，一名父親抱著兒子蹲在烤鴨店前便溺，店員見狀立刻上前勸阻且告知廁所可以借，不料對方卻當場反嗆「尿一下會怎麼樣嗎」，甚至還故意把店家的名片撕碎、長按喇叭挑釁，離譜的行為讓店家感到生氣又無奈。

監視器畫面可以看見，一名婦人剛剛買完烤鴨準備上車，一名紅衣男就抱著兒子下車，接著在眾人眼見把兒子的褲子脫掉，讓兒子在人行道旁邊就地解放，店員看見這一幕立刻衝出來勸阻，告知「可以跟我們裡面借一下廁所沒有關係」，不料卻遭紅衣男大聲反嗆。

烤鴨店店員無奈說，「當時就出來制止一下說，先生你可以跟我們裡面借一下廁所沒有關係，也不要在我們店門口這樣子給小孩子便溺，（紅衣男）把小孩抱回車上之後，就轉頭過來嗆聲說，尿一下是會怎麼樣」。男子誇張的行為讓店家及客人都非常傻眼。

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▲父親讓兒子在店門口便溺，店家傻眼：「很沒有公德心。」（圖／東森新聞）

而且男子在罵完店員離開之後，15分鐘又返回繼續挑釁，還把店家的名片撕碎，當眾撒在店家門口外面，接著一邊長按喇叭一邊離開。烤鴨店店員說「他就撒給大家看，然後我們看到了，他就直接把車窗搖起來，繼續按喇叭就離開了，真的是很無奈啦，也不知道該說什麼。」

父親讓年幼的兒子在公共場合隨地便溺，儘管罰則不重卻相當沒有公德心，行為看在孩子眼中也是最壞身教。