　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抱兒子在烤鴨店前「隨地小便」　父被勸怒嗆店家：尿一下會怎樣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者趙蔡州／綜合報導

新北市中和一間烤鴨名店21日中午遇上一名奇葩客人，一名父親抱著兒子蹲在烤鴨店前便溺，店員見狀立刻上前勸阻且告知廁所可以借，不料對方卻當場反嗆「尿一下會怎麼樣嗎」，甚至還故意把店家的名片撕碎、長按喇叭挑釁，離譜的行為讓店家感到生氣又無奈。

監視器畫面可以看見，一名婦人剛剛買完烤鴨準備上車，一名紅衣男就抱著兒子下車，接著在眾人眼見把兒子的褲子脫掉，讓兒子在人行道旁邊就地解放，店員看見這一幕立刻衝出來勸阻，告知「可以跟我們裡面借一下廁所沒有關係」，不料卻遭紅衣男大聲反嗆。

烤鴨店店員無奈說，「當時就出來制止一下說，先生你可以跟我們裡面借一下廁所沒有關係，也不要在我們店門口這樣子給小孩子便溺，（紅衣男）把小孩抱回車上之後，就轉頭過來嗆聲說，尿一下是會怎麼樣」。男子誇張的行為讓店家及客人都非常傻眼。

請繼續往下閱讀...

▲▼公德心呢？ 抱童烤鴨店前便溺 　勸還嗆：會怎樣？。（圖／東森新聞）

▲父親讓兒子在店門口便溺，店家傻眼：「很沒有公德心。」（圖／東森新聞）

而且男子在罵完店員離開之後，15分鐘又返回繼續挑釁，還把店家的名片撕碎，當眾撒在店家門口外面，接著一邊長按喇叭一邊離開。烤鴨店店員說「他就撒給大家看，然後我們看到了，他就直接把車窗搖起來，繼續按喇叭就離開了，真的是很無奈啦，也不知道該說什麼。」

父親讓年幼的兒子在公共場合隨地便溺，儘管罰則不重卻相當沒有公德心，行為看在孩子眼中也是最壞身教。

ET快訊
客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器「公主抱腿妹」…見女主角正
直播喊假一賠百萬！他拿賓士行李箱問「連千毅秒改口」…網傻眼
網友台中草悟道「捕獲野生隋棠」　一看真實身材傻了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抱兒子在烤鴨店前「隨地小便」　父被勸怒嗆店家：尿一下會怎樣

銀髮阿公阿嬤變電玩高手　青少年圖書館推Switch親子遊戲

2019北海岸國際風箏節　結縭一甲子老夫妻風箏愛侶牽手圓夢

雲林再爆禽流感！雞場撲殺2萬1056隻...全台累計58例

影／士林水果攤又爆1袋1089元！　他目睹「觀光客被坑」氣炸：沒放價目表？

秋分要到了！一周天氣出爐早晚「低溫22℃」　東北風續吹...雨區曝光

影／2千坪設計超市環繞「雲霄推車」　屏東「超級南」台灣設計展超狂

國小生展現才華…創作「你爭我奪」題材繪本獲最高人氣

古早味泡麵「零廚藝吃法」！　免熱水30秒完成…內行曝：味道更香更濃

影／中壢鹹酥雞店開箱...3萬人餓炸！一查2萬粉絲數　內行大推「隱藏雞排」

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

抱兒子在烤鴨店前「隨地小便」　父被勸怒嗆店家：尿一下會怎樣

銀髮阿公阿嬤變電玩高手　青少年圖書館推Switch親子遊戲

2019北海岸國際風箏節　結縭一甲子老夫妻風箏愛侶牽手圓夢

雲林再爆禽流感！雞場撲殺2萬1056隻...全台累計58例

影／士林水果攤又爆1袋1089元！　他目睹「觀光客被坑」氣炸：沒放價目表？

秋分要到了！一周天氣出爐早晚「低溫22℃」　東北風續吹...雨區曝光

影／2千坪設計超市環繞「雲霄推車」　屏東「超級南」台灣設計展超狂

國小生展現才華…創作「你爭我奪」題材繪本獲最高人氣

古早味泡麵「零廚藝吃法」！　免熱水30秒完成…內行曝：味道更香更濃

影／中壢鹹酥雞店開箱...3萬人餓炸！一查2萬粉絲數　內行大推「隱藏雞排」

年初才說「找人嫁不難」　裴琳慶生突秀超閃鑽戒！甜笑：祝我～生日快樂

他還愛你嗎？12星座男的變心徵兆　射手鬧失蹤、雙魚好哥們不單純

中職／轉戰味全龍新角色　Amis打造美麗嬌點

抱兒子在烤鴨店前「隨地小便」　父被勸怒嗆店家：尿一下會怎樣

狂撞臉貓狗...李榮浩不忍了自封「醜界救星」！網笑瘋：被歌唱耽誤的綜藝咖

阿翰曬「大20歲男神」合照　一看他凍齡顏值…網驚：2人一樣大！

全台首創聲音實境解謎遊戲　《音波獵手》嘉義開跑

新屋鵝肉、水果點心任你吃！　馬拉松賽展現桃園在地豐饒

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器「公主抱腿妹」…見女主角正臉秒氣炸

老是被嚇醒？研究證實：「惡夢纏身」4可怕原因　你壓力太大了

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

生活熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…..

小資女月薪僅30K　拚10年存..

每月收租千萬　土豪哥：人生on..

「怎滿街外送？」　他點出23K..

外送員全身濕「寧不穿雨衣」網心..

最怕自備環保杯！飲料員：會升天..

921一家六口剩他獨活　截肢男..

塔巴路過2縣市豪雨！台灣有一道..

「男生狂領錢」情侶ATM前對話..

泡麵免熱水吃法！網：味道更香更..

士林水果攤又坑殺！一袋賣108..

中壢鹹酥雞開箱餓炸！內行大推「..

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高E..

紅到台灣！家樂福開賣「小熊維尼..

更多熱門

相關新聞

生日禮是「吃剩骨頭」　她卻超開心

男女交往的時候，只要遇到生日、情人節、交往紀念日等，大多都會慶祝一下，或者買個小禮物表達自己的心意，但如果你收到的「別人吃剩的食物」會覺得甜蜜還是火冒三丈呢？一名網友在PTT上表示，姊姊生日的時候，收到男友送的「九層塔炒鴨肉」，沒想到爸媽整個氣到不行，但本人卻因為一個原因開心到炸！

童捷運站垃圾桶便溺　北捷：最高可罰7500

北捷垃圾桶當小便斗！爸抱女兒月台放尿

婚宴退燒華泰飯店靠全鴨宴突圍　搶攻小吃跨世代商機

路邊小便被抓包　6千飛了

關鍵字：

烤鴨隨地便溺

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

小資女月薪僅30K　拚10年存230萬

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

蘇花重機撞擊瞬間曝光！7歲男童噴飛亡

每月收租千萬　土豪哥：人生online算破關嗎

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

連千毅行李箱疑仿冒！台灣賓士回應了

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

謝承均、曾莞婷機場「親密照曝光」

「怎滿街外送？」　他點出23K：年輕人真慘

更多

最夯影音

更多

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面