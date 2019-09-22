2019年全運划船賽　地主桃園隊輕量級四人單槳划出首金

▲地主桃園隊拿下首金，由左至右依序為黃金源、張旨勛、石宇興、江紳豪。（圖／體育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市舉辦2019年全運會，划船是第2項提前舉辦的賽事，22日於阿姆坪水域進行第2天賽事，地主桃園隊黃金源、張旨勛、江紳豪及石宇興划出男子組輕量級四人單槳隊伍首金。石宇興受訪表示，「自己的主場，就是要拿下第一面金牌」，感謝隊友和桃市府體育局共同努力，將會繼續為10月前進亞錦賽努力。

▲女子組輕量級單人雙槳。▼2019年全運划船賽。（圖／體育局提供）



另外，曾參加2016里約奧運的新北市黃義婷也順利搶下女子組單人雙槳金牌佳績，另輕量級雙人雙槳金牌隊伍台北市許文川、蔡御仲再度搭檔參賽，也順利達成2011年起的全運會5連霸，傳統強隊南投縣黃靖尹、汪明輝在男子組雙人雙槳項目同樣順利摘金。

體育局副局長房瑞文表示，市府體育局挹注非常多資源辦理划船運動各項培訓工作，很高興划船第一金獎落桃園，也期勉桃園代表隊在接下來的賽事能夠繼續奪金。

▲▼2019年全運會划船賽，於阿姆坪水域進行。（圖／體育局提供）

划船運動比賽累積至22日止，表現最亮眼隊伍台北市一舉拿下4金1銅、南投縣1金2銀1銅、新北市1金2銀、台南市1金1銀3銅、地主隊桃園市1金，另台中市2銀1銅、宜蘭縣也拿下1銀2銅；23日至24日2天也將繼續進行男子組四人單槳、輕量級單人雙槳、單人雙槳、八人單槳有舵手，及女子組雙人雙槳、輕量級雙人雙槳、四人單槳、四人雙槳等賽事，歡迎前往阿姆坪生態公園一起關注，為選手加油。