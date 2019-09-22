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情侶深夜騎車遭撞　25歲男友「重摔噴血」慘死…家屬一聽痛哭：孩子沒了

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▲▼花蓮周姓少年無照載友闖紅燈，撞死另名無辜騎士。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲花蓮屁孩無照載友闖紅燈，撞死另名無辜騎士。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、柯振中／花蓮報導

花蓮市德安一街、中原路路口18日深夜發生死亡車禍，17歲的周姓少年無照載著朋友闖紅燈，被警方鳴笛後加速逃逸，結果在下個路口闖紅燈時，撞上了騎車經過的一對情侶，導致25歲的徐姓男騎士重摔噴血慘死。徐男家屬得知消息，悲痛指出，「一個孩子養了二十幾年，就這麼沒有了…」

當地轄區警方表示，巡邏員警18日深夜在中華路上執行巡邏勤務，看見雙載的周姓少年騎車闖紅燈，立刻鳴笛，示意對方停車受檢；對方見狀後不但沒有理會，還補足油門，轉入德安一街逃逸。

不料周男逃逸後，二度闖紅燈，與雙載的徐姓、孔姓騎士發生擦撞，由於當時車速過快，2部機車上的4人都彈飛數公尺遠。

▼周姓少年無照載朋友闖紅燈，撞死無辜的徐姓騎士。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮周姓少年無照載友闖紅燈，撞死另名無辜騎士。（圖／記者蕭可正翻攝）

救護人員獲報趕往現場，將4人送醫，但受到撞擊的徐男因為傷勢過重，送醫搶救仍宣告不治，坐在徐男後座的孔姓女子身上多處擦傷；無照的周男也身受重傷，目前仍在加護病房觀察，坐在後方的張姓男子也出現多處擦傷。

據了解，遭撞的25歲徐姓男子與後座的孔姓女子是情侶關係，深夜經過德安一街時，突然被高速撞飛，當場重摔身亡，後座的孔姓女友也連續翻滾好幾圈，倒在地上一動也不動。

死者家屬得知消息，悲痛指出，有沒有成年不是重點，無照駕駛就是不定時炸彈，「我現在心緒也很亂，一個孩子養了二十幾年，就這麼沒有了。」

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