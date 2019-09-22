大雨澆不息熱情！台東群星會老歌傳唱　300歌迷陪伴到最後

▲在影視歌三棲紅星貝蒂傳唱夜來香中，「光輝年代 群星會」演唱會盛大展開。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「那年，我們一起聽的歌-光輝年代．群星會」老歌演唱會，21日晚間在「台東市民權里日式建築文化園區」登場，雖然不時磅礡大雨，仍澆不息台東鄉親的熱情，節目最後現場仍有3百餘位歌迷拼不走的，令台上的歌星相當感動，彷彿回到當年的時光。

▲雖然天公不作美下起磅礡大雨，澆不息台東鄉親的熱情。



微風徐徐吹來在當年的動感影視雙棲紅星貝蒂傳唱夜來香中，台東限定的「光輝年代 群星會」，在民權里日式建築文化園區盛大展開，包括多位資深藝人陳盈潔、金澎、康雅嵐、上官萍、倪賓等6位歌手獻唱多首經典曲目，湧進近千名的民眾紛紛跟著齊唱，連昔日以演唱「風從那裡來」紅遍華人世界的萬沙浪，也特地來與老友們見面。

▲壓軸的倪賓一連串耳熟能詳經典歌曲。

活動開始不多少天公不作美，下起磅礡大雨，但仍澆不息台東鄉親的熱情，壓軸的倪賓一連帶來「唱首情歌給誰聽」等多耳熟能詳經典歌曲，結束時還在台上與台下3百餘位撐傘的歌迷合影感謝，演唱會首次移師民權里日式建築文化園區，依舊不減長者追星的熱情。

▲歌壇老將陳盈潔。

饒慶鈴縣長表示，老歌主題的活動風氣已慢慢薰染出去，不少年長的長輩們都相當期待下場活動在什麼時候，縣府也努力把每場活動做到最好，透過邀請資深藝人來台東演唱，以當年的回憶出發，民眾們扶老攜幼共同參與，幫助找回過往的美好記憶。

▲以演唱「風從哪裡來」紅片華人世界的萬沙浪也到現場看老朋友。



文化處表示，地點移到場地更優美廣闊的民權里日式建築文化園區，是為了讓民眾能在更舒適的環境下享受，園區圍繞著舊式日式建築，就是希望更有舊式回憶的感覺，也預告於9月25日起音樂展館將展示藝人們珍貴收藏及經典作品，民眾們千萬別錯過！