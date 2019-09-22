▲ 北海岸國際風箏節登場，金山警加強反詐騙、反賄選、反毒品宣導。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與石門區公所共同舉辦「2019新北市北海岸國際風箏節」，22日上午10時在石門區風箏公園熱鬧開幕。金山警分局為宣導「反詐騙、反毒品、反賄選」等預防犯罪宣導觀念，特別安排「預防犯罪宣導團」成員，走入人群中，發送預防犯罪宣導品｢環保扇｣、｢警察公仔鑰匙圈」，讓預防犯罪宣導更添趣味。

2019年風箏節以「箏愛北海岸」為概念，設計船舶造型風箏象徵啟航，而2019又有愛你依舊的諧音，再由情侶同步放飛浪漫的愛心風箏，並結合婚紗廣場、北海岸愛之船、極北懶熊、風藝術營區等景點共同行銷，以吸引更多情侶年輕人前來北海岸。

▲ 2019年風箏節以「箏愛北海岸」為概念。

金山警分局為宣導「反詐騙、反毒品、反賄選」等預防犯罪宣導觀念，特別由「預防犯罪宣導團」成員，走入人群中，發送預防犯罪宣導品｢環保扇｣、｢警察公仔鑰匙圈」，只見民眾紛紛熱情的索取宣導品，讓民眾在搧風涼爽之際，留下一個美麗而充實的假期。

分局長陳永昌呼籲，為了讓北海岸民眾有一個身心健康的環境，金山分局將持續在每個大型活動上宣導「反詐騙、反毒品、反賄選」等預防犯罪觀念，主要目的除了讓民眾更進一步認識現在的犯罪手法，減少被害機會之外，更要提醒民眾，不要因為一時的疏忽，讓自己陷入被害的環境之中。

►「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 金山警特別安排「預防犯罪宣導團」成員，走入人群中，發送預防犯罪宣導品。