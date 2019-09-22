中國—東盟水果產業論壇南寧開辦　方春明：努力把水果做成金果銀果

▲方春明在中國—東盟水果產業發展論壇上致詞。（圖／記者吳增煌攝）



記者吳增煌、柯振中／南寧–台北 連線報導

中國—東盟水果產業發展論壇22日在廣西南寧舉行，論壇開幕時，廣西壯族自治區人民政府副主席方春明上台致詞。他在致詞中提到，水果產業已成為中國、東盟各國的重要經濟產業，廣西將繼續營造良好的貿易投資環境，替雙方合作發展寫下新的篇章。

方春明指出，近年來，廣西不斷落實中央賦予的「三大定位」新使命，加快構建面向東盟的國際通道，打造中國中南、西南地區開放發展的戰略支點，在「一帶一路」的建設中發揮更大的作用，「2019年上半年，廣西全區生產總值8906.9億元，同比增長5.9％；進出口總額2269億元人民幣，同比增長24.8％；園林水果產量272.96萬噸，同比增長7.0％。」

他說明，中國與東盟互為重要的水果交易夥伴，水果是雙方首次實現「零關稅」的商品；廣西2018年全區水果種植面積高達1895萬畝，總產量達1790萬噸，位居全國首位，其中柑橘、芒果、火龍果、百香果等水果產量都是全國第一。

▼方春明提到，廣西2018年種植的水果面積、產量位居全國首位。（圖／記者吳增煌攝）



他提到，國務院8月26日已印發中國（廣西）自由貿易試驗區總體方案，準備在沿岸地區設立自由貿易試驗區，替中國、東盟的水果貿易帶來更好的機遇，更多的發展，「水果產業已經成為中國和東盟各國的重要經濟產業，關係著廣大農民的基本生計，開展水果產業國際合作必將成為深化中國—東盟戰略合作夥伴關係的重要領域。」

他最後強調，廣西將持續營造良好的貿易投資環境，提供更優質、便利的互聯互通、口岸通關及貿易便利化服務，「讓我們攜手前行，加強中國—東盟水果貿易與加工產業項目合作，努力把水果做成金果銀果，共同譜寫中國—東盟水果產業合作發展的新篇章！」

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▼方春明指出，廣西將持續營造良好的投資、貿易環境，與東盟一同前進。（圖／記者吳增煌攝）

