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台南南區廟會展現高度自律 民眾直呼有水準

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▲台南市南區府城媽祖會遶境活動，廟方配合執行宮廟自律公約，活動過程中展現良好秩序，並於沿路清掃炮屑，避免影響環境清潔及交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南區府城媽祖會遶境活動，廟方配合執行宮廟自律公約，活動過程中展現良好秩序，並於沿路清掃炮屑，避免影響環境清潔及交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區府城媽祖會舉行遶境活動，由於主辦廟方配合執行宮廟自律公約，活動過程中展現良好秩序，並於沿路清掃炮屑，避免影響環境清潔及交通安全，圍觀民眾看到後均表示，台南市宮廟文化確實跟以往不同，有水準！

▲台南市南區府城媽祖會遶境活動，廟方配合執行宮廟自律公約，活動過程中展現良好秩序，並於沿路清掃炮屑，避免影響環境清潔及交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局指出，廟會活動所衍生的問題，常為民眾所詬病，台南市警局局長周幼偉上任後，除延續「台南市宮廟優質文化公約」相關作為外，亦不斷強調宮廟自律的重要性，以及遏止陣頭打架衍生街頭暴力事件的決心。

▲台南市南區府城媽祖會遶境活動，廟方配合執行宮廟自律公約，活動過程中展現良好秩序，並於沿路清掃炮屑，避免影響環境清潔及交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，為減少廟會遶境造成市民不便，這次活動前市府民政局、環保局、消防局、南區區公所、交通警察大隊及第六分局召開協調會議，宣導廟方減炮、降噪、環境清潔及維護交通秩序等配合事項。而在活動進行時，主辦廟方均有自律並遵守相關規定，降低對市民日常生活的影響。

▲台南市南區府城媽祖會遶境活動，廟方配合執行宮廟自律公約，活動過程中展現良好秩序，並於沿路清掃炮屑，避免影響環境清潔及交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局分局長陳建民表示，廟會活動警方均會編排勤務，加強安全維護及交通疏導；在加強宮廟自律的氛圍下，台南市廟會文化改變有目共睹。警方對於每一場廟會活動均會不斷提醒廟方自律，持續朝向「優質廟會、文化府城」的目標前進。

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