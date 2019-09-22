　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吉順輪傾斜棄船幽靈海漂160浬　海巡桃園、新北艦監控拖抵高雄港維修

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲日前船員棄船傾斜吉順輪在海上漂流、海巡署船艦監控22日下午順利拖抵高雄港。（圖／記者張君豪翻攝）

▲日前吉順輪傾斜嚴重船員棄船後在海上漂流、海巡署船艦監控22日下午順利拖抵高雄港。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署表示，本月19日獅子山籍貨輪「吉順輪」（JI SHUN）於富貴角西北方49浬處因機械故障傾斜，國搜中心第一時間派直升機到場成功吊掛救出13名緬甸籍船員，但因該船船長離開前並為關閉船上主機，造成該傾斜貨輪持續在海上移動，海巡署艦隊分署率續派新北艦、桃園艦等其他海巡艦跟隨監控，21日下午總算在新竹玻頭漁港外海與拖船會合成功拖帶、化解「吉順輪」遭棄船後幽靈漂浮兩天一夜危機。

▲日前船員棄船傾斜吉順輪在海上漂流、海巡署船艦監控22日下午順利拖抵高雄港。（圖／記者張君豪翻攝）

▲日前吉順輪傾斜嚴重船員棄船後在海上漂流、海巡署船艦監控22日下午順利拖抵高雄港。（圖／記者張君豪翻攝

海巡署指出，吉順輪發生傾斜意外後，船長宣布棄船且為避免船舶翻覆，於人員吊掛離開前，仍維持主機開啟狀態，結果造成該空船仍保有動力慢速往東移動。經雷達監控，船上存油已於20日清晨耗盡，吉順輪受到海風、潮流影響開改向往西南方漂流。

▲日前船員棄船傾斜吉順輪在海上漂流、海巡署船艦監控22日下午順利拖抵高雄港。（圖／記者張君豪翻攝）

▲日前吉順輪傾斜嚴重、在海巡署船艦監控22日下午順利拖抵高雄港。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署為確保以無任何船員在海上的吉順輪「幽靈飄流」不會撞到其它航行船隻，艦隊分署持續視海象狀況，輪流調派艦艇出海執行戒護任務，並由海巡艦在現場以無線電廣播通知週遭航行船舶注意避讓。

艦隊分署也與北部航務公司召開緊急應變會議，航務中心要求船東採取應變作為避免貨輪擱淺，該船通立刻從台中港雇用大馬力拖船「冠軍輪」前往拖帶，並於21日下午14時15分，拖船順利抵達吉順輪漂流海域，開始施放工作小艇登船進行拖帶前置作業，當天下午16時開始將吉順輪拖往高雄港維修，成功化解本次擱淺及碰撞危機。

海巡署指出：艦隊分署這次調派沿途航線台中、布袋、台南及高雄海巡艦艇現地交接戒護勤務、22日下午近15時，海巡艦艇順利戒護吉順輪抵達高雄港附近安全水域，完成160浬戒護任務。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密　

【其他新聞】

►影／汐止勇警殉職第一時間趕到！　徐國勇真情流露：得知他要結婚了…非常不捨

►影／汐止勇警追拒檢撞死！分局長悲嘆：他2年抓72件酒駕…侯友宜到場了

內鬼通報17竊電大戶緊急停工　檢警設局邀稽查授課再揭真面目

招待泰美旅遊可賺10萬？　運市價3.2億大麻花海洛因磚這下GG

ET快訊
情侶深夜騎車遭撞　25歲男友「重摔噴血」慘死…家屬一聽痛哭：
嘴巴太饞！9歲女童「起士塞進護唇膏」　上課狂嗑兩根沒人知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帶少婦摩鐵開房被抓包　小王遭私刑浴血奔派出所求救

情侶深夜騎車遭撞　25歲男友「重摔噴血」慘死…家屬一聽痛哭：孩子沒了

快訊／連千毅抵達雄檢複訊！被捕後首次開口　狼狽身影曝光

吉順輪傾斜棄船幽靈海漂160浬　海巡桃園、新北艦監控拖抵高雄港維修

連千毅偵訊後首露面！金項鍊拿下霸氣全失　不發一語上警車

退役上校離家走失呆坐路旁　警人臉辨識系統建功尋回

與小三摩鐵「嘿嘿」！妻驚見「鹹濕對話」崩潰提告...偷吃夫：只有1次

直播主之亂偵訊完畢！連千毅、鄭又仁將被移送地檢署複訊

色工程師躺車底偷拍！短裙制服妹見「它」探頭嚇壞　他糗被抓包羞喊：壓力大

速食店小孩哭鬧她好奇轉頭看　驚見大叔褲子拉鍊「掉出東西」

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

帶少婦摩鐵開房被抓包　小王遭私刑浴血奔派出所求救

情侶深夜騎車遭撞　25歲男友「重摔噴血」慘死…家屬一聽痛哭：孩子沒了

快訊／連千毅抵達雄檢複訊！被捕後首次開口　狼狽身影曝光

吉順輪傾斜棄船幽靈海漂160浬　海巡桃園、新北艦監控拖抵高雄港維修

連千毅偵訊後首露面！金項鍊拿下霸氣全失　不發一語上警車

退役上校離家走失呆坐路旁　警人臉辨識系統建功尋回

與小三摩鐵「嘿嘿」！妻驚見「鹹濕對話」崩潰提告...偷吃夫：只有1次

直播主之亂偵訊完畢！連千毅、鄭又仁將被移送地檢署複訊

色工程師躺車底偷拍！短裙制服妹見「它」探頭嚇壞　他糗被抓包羞喊：壓力大

速食店小孩哭鬧她好奇轉頭看　驚見大叔褲子拉鍊「掉出東西」

帶少婦摩鐵開房被抓包　小王遭私刑浴血奔派出所求救

「迪士尼公主12星座」大公開　白雪公主愛乾淨，典型處女座沒毛病

艾文同學饒炸《玫瑰少年》！　網一看歌詞秒聽哭：起雞皮疙瘩了

不斷更新／林靖凱點破僵局！高國麟點出雙殺　統一8局3比2富邦

MBLAQ G.O驚喜求婚！突現身派對「捧鑽戒下跪」　崔藝瑟激動捂嘴…甜笑泛淚

中國公開賽／馬琳復出衛冕、桃田賢斗復仇成功　地主留下兩冠

日職／巨人封王後陽岱鋼重回先發　3打席無安打挨1K

藝術家施炳煌彩墨人生　在南台別院美術館開展

猴王子與男孩奇幻情誼！《王子的時空旅程》結合《猩球崛起》情節＋宮崎駿異想

楊丞琳試鏡被嫌棄「右臉有痣」　爆紅後反成個人特色

社會熱門新聞

連千毅之亂3天　起因竟是「超級..

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟..

連千毅行李箱疑仿冒！台灣賓士回..

蘇花重機撞擊瞬間曝光！7歲男童..

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小..

連千毅新北上銬後…喬事通話曝光..

「死了20年」突現身街頭　兒接..

連千毅遭上銬　搜出2把西瓜刀

19歲學生撞車亡　友人約上課被..

醉妹上車…小黃司機後座「跪10..

2新兵遭撞斷腿　小腿剩皮黏著截..

柴油車加95無鉛　24萬飛了

高雄直播主之亂→同房過夜！連、..

看完夜景鑽被窩！抬頭見鏡頭氣炸..

更多熱門

相關新聞

小琉球遊艇觸礁8受困1受傷　海巡怒海救援

屏東縣小琉球地區22日中午發生一艘遊艇不慎觸礁擱淺於美人洞與花瓶岩海域，造成遊艇船身傾斜並大量進水，8人受困，其中1人名乘客受傷，海巡署第七巡防區指揮部獲報後，立即派員會同空勤總隊等單位，利用直升機以吊掛及岸際接駁方式將人員救援脫困，結束一場海上驚魂。

墾丁淨灘　450人清出2000公斤拉圾

4公尺罕見「鬚鯨」擱淺陳屍苗栗縣外埔沙灘

嘉縣府、海巡署聯合演練

海巡查緝隊追緝高鐵運毒　逮獲疑似日本山口組成員

關鍵字：

海巡署吉順輪海飄拖帶160浬

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

小資女月薪僅30K　拚10年存230萬

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

每月收租千萬　土豪哥：人生online算破關嗎

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

連千毅行李箱疑仿冒！台灣賓士回應了

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

台大男921衝回南投！返校精神恍惚

蘇花重機撞擊瞬間曝光！7歲男童噴飛亡

謝承均、曾莞婷機場「親密照曝光」

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

IU秒掛她電話！劉寅娜傻掉：撥回去我就輸了

更多

最夯影音

更多

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面