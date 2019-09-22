吉順輪傾斜棄船幽靈海漂160浬　海巡桃園、新北艦監控拖抵高雄港維修

▲日前吉順輪傾斜嚴重船員棄船後在海上漂流、海巡署船艦監控22日下午順利拖抵高雄港。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署表示，本月19日獅子山籍貨輪「吉順輪」（JI SHUN）於富貴角西北方49浬處因機械故障傾斜，國搜中心第一時間派直升機到場成功吊掛救出13名緬甸籍船員，但因該船船長離開前並為關閉船上主機，造成該傾斜貨輪持續在海上移動，海巡署艦隊分署率續派新北艦、桃園艦等其他海巡艦跟隨監控，21日下午總算在新竹玻頭漁港外海與拖船會合成功拖帶、化解「吉順輪」遭棄船後幽靈漂浮兩天一夜危機。

▲日前吉順輪傾斜嚴重船員棄船後在海上漂流、海巡署船艦監控22日下午順利拖抵高雄港。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署指出，吉順輪發生傾斜意外後，船長宣布棄船且為避免船舶翻覆，於人員吊掛離開前，仍維持主機開啟狀態，結果造成該空船仍保有動力慢速往東移動。經雷達監控，船上存油已於20日清晨耗盡，吉順輪受到海風、潮流影響開改向往西南方漂流。

▲日前吉順輪傾斜嚴重、在海巡署船艦監控22日下午順利拖抵高雄港。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署為確保以無任何船員在海上的吉順輪「幽靈飄流」不會撞到其它航行船隻，艦隊分署持續視海象狀況，輪流調派艦艇出海執行戒護任務，並由海巡艦在現場以無線電廣播通知週遭航行船舶注意避讓。

艦隊分署也與北部航務公司召開緊急應變會議，航務中心要求船東採取應變作為避免貨輪擱淺，該船通立刻從台中港雇用大馬力拖船「冠軍輪」前往拖帶，並於21日下午14時15分，拖船順利抵達吉順輪漂流海域，開始施放工作小艇登船進行拖帶前置作業，當天下午16時開始將吉順輪拖往高雄港維修，成功化解本次擱淺及碰撞危機。

海巡署指出：艦隊分署這次調派沿途航線台中、布袋、台南及高雄海巡艦艇現地交接戒護勤務、22日下午近15時，海巡艦艇順利戒護吉順輪抵達高雄港附近安全水域，完成160浬戒護任務。

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