示威者塞爆商場、機場「投擲雜物」　港警急舉橙旗警告「準備開槍」

記者柯振中／綜合報導

香港有民眾22日發起「和你塞4.0」行動，前往香港機場進行「交通壓力測試」，癱瘓當地交通；此外，還有港民前往沙田新城市廣場、連城廣場進行「和你Shop」活動，號召群眾在商場「只逛不買」，導致多間商家提早關門。依據最新消息，由於有大批示威者前往沙田市的好運中心，在附近路面焚燒物品，因此港警舉橙旗警告，示威者應迅速撤離，否則將開槍，另外港鐵九龍站也暫時關閉。

▼香港民眾22日走上街頭進行「和你塞4.0」、「和你Shop」活動。（圖／路透社）







綜合港媒報導，有香港網友發起「和你塞4.0」行動，22日到香港機場進行「交通壓力測試」，堵塞來往機場的陸上交通。機場鐵路得知消息後，對機場快線服務進行調整，只停香港站及機場站，每10分鐘一班。此外，大批防暴警察已在機場巡邏。

此外，還有示威者前往沙田新城市廣場、連城廣場舉行「和你Shop」活動，高唱《願榮光歸香港》的歌曲，甚至有人拿著樂器進入人群中心，開始演奏這首曲子，高喊「光復鄉港，時代革命」的口號。

港警下午5點左右指出，有激進示威者前往沙田市好運中心附近，以鐵柵欄堵塞路面交通，還找來許多易燃物，在路面點燃，導致當地黑煙狂竄；港警隨後舉起黑旗警告，示威者應立即解散，否則將施放催淚煙彈。

港警指出，許多示威者在源禾路焚燒雜物，嚴重影響附近的交通及居民安全，將使用相應武力進行驅趕；港警隨後又舉橙旗警告，示威者請勿再向警方投擲物品，否則將開槍。

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▼港民發起「和你Shop」塞爆商場。（圖／路透社）

