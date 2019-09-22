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朱立倫送上辣椒項鍊　洪秀柱酸蔡英文：我們才是真正的辣！

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記者林悅／台南報導

前新北市長朱立倫啟動輔選列車，9月22日中午首站特地到台南為台南市第六選區立委參選人、前國民黨主席洪秀柱站台，朱立倫送上辣椒項鍊強調：「蔡英文自稱辣台妹，但洪秀柱比辣台妹辣！」，現場氣氛嗨到最高點。

▲朱立倫特別準備辣椒項鍊，親自為洪秀柱及其他參選人戴上。（圖／記者林悅攝，下同）

▲朱立倫特別準備辣椒項鍊，親自為洪秀柱及其他參選人戴上。（圖／記者林悅攝，下同）

▲朱立倫特別準備辣椒項鍊，親自為洪秀柱及其他參選人戴上。（圖／記者林悅攝，下同）

這次台南女婿朱立倫回娘家為柱柱姐輔選，事前其它黨籍立委參選人童小芸、林燕祝、蔡淑惠得知消息，紛紛表示希望一同參與，朱立倫也特別準備4串辣椒項鍊，親自為柱姊及其他參選人戴上，並指出：「蔡英文自稱辣台妹，但小辣椒比辣台妹辣！」而洪秀柱「小辣椒」果然不是浪得虛名，立刻嗆聲：「蔡英文不是辣台妹，她亂台妹、 毀台妹，我們才是真的辣！」台下支持者一片掌聲。

現場主持人更爆料，前天其它活動場合，來自高雄、台南的老師們紛紛表示：「我們很欣賞朱立倫，我們很愛他 」。朱立倫呼籲，大家把愛他的心，拿來愛國民黨、力挺洪秀柱，「一件事情要做到成功，首先要自助，然後再得到人助，天助，這回我們台南還多一『助』，洪秀柱」。

▲朱立倫特別準備辣椒項鍊，親自為洪秀柱及其他參選人戴上。（圖／記者林悅攝，下同）

對於媒體問到現在大家在講國民黨有「雙母雞」說，韓國瑜市長是一隻母雞，朱立倫可能是另外一隻母雞？朱立倫馬上說，國民黨這1次總統大選跟立委選舉，母雞只有1隻，就是韓國瑜市長，「那小雞是我們所有的立委，我們都是啦啦隊，我們都是助選員。不論是母雞帶小雞，或是像洪秀柱主席講得比較狠一點『小雞拱母雞』，最重要的是大家團結在一起，沒有個人恩怨，打開心結、團結一致。」

▲朱立倫特別準備辣椒項鍊，親自為洪秀柱及其他參選人戴上。（圖／記者林悅攝，下同）

▲朱立倫及洪秀柱出席台南市客家文化協會活動，現場上千人，朱立倫全程客語致詞，懇請鄉親支持比辣台妹更辣的小辣椒，會後支持者爭相合影，氣氛熱烈。（圖／記者林悅翻攝）

結束第一場造勢大會後，朱立倫及洪秀柱主席馬不停提攜手出席，第2場台南市客家文化協會活動，現場上千人，朱立倫全程客語致詞，懇請鄉親支持比辣台妹更辣的小辣椒，會後支持者爭相合影，氣氛熱烈。

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