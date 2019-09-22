退役上校離家走失呆坐路旁　警人臉辨識系統建功尋回

▲士林警分局後港所警員王冠詠、張紘綸熱心協助失智老翁返家。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市士林分局後港派出所警員王冠詠、張紘綸9月12日在外巡邏時，下午2點接獲警局勤務中心獲通報，承德路4段277巷內疑似有迷途老人需協助，旋即前往處理。警員抵達現場，發現一名身穿白色上衣老翁呆坐路旁，經詢問老翁疑似患有失智症，當下無法清楚表達年籍資料，過程中不斷強調自己是海軍上校，最近才退休、並沒有失智，兩名警員著急在場詢問附近居民，但無法確認是否附近住戶。

兩警員先將老翁帶回派出所安置，後來警方改以警用行動載具的人臉辨識系統及警政系統相互查詢、比對，順利查出該老翁為方姓男子，立即聯絡居住於天母地區兒子前來帶回照護。

據家屬表示方民確為海軍上校退休，高齡90多歲，近來有老人痴呆症狀發生，原本上午要帶他去醫院就診，但方民希望一人前往，並趁家人不注意獨自外出，身上又沒帶證件及手機，全家人焦急萬分到處尋找，還好後來警方主動聯絡上，讓家屬放下心中一塊大石。

警方呼籲，民眾家中有失智長者、精神疾病患者，應不定時幫忙拍照（包括常穿之衣著、特徵等）注意其可能的活動範圍，並予以協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，以利走失時警方協助尋找。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

【其他新聞】

►影／汐止勇警殉職第一時間趕到！ 徐國勇真情流露：得知他要結婚了…非常不捨

►影／汐止勇警追拒檢撞死！分局長悲嘆：他2年抓72件酒駕…侯友宜到場了

►內鬼通報17竊電大戶緊急停工 檢警設局邀稽查授課再揭真面目



►招待泰美旅遊可賺10萬？ 運市價3.2億大麻花海洛因磚這下GG