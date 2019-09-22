秋分要到了！一周天氣出爐早晚「低溫22℃」　東北風續吹...雨區曝光

▲未來一周台灣持續受東北風影響，各地早晚稍涼，低溫22-25度。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

周一就是秋分，氣象局指出，未來一周台灣持續受東北風影響，各地早晚稍涼，低溫約22-25度，秋意較濃，但中南部白天仍可達32度，日夜溫差大。隨著颱風遠離，降雨也趨緩，主要降雨僅在地形迎風面的北部及東半部地區，有不定時的局部短暫雨。

氣象局表示，周一持續受東北風影響下，北部及東半部地形迎風面地區有局部短暫雨，其他地區大致為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨；溫度方面，各地低溫普遍約22到24度，夜間清晨較涼，秋意較濃，白天北部及東半部高溫約26至28度，和今天類似。而中南部白天較溫暖，可達32度左右，但日夜溫差較大，早出晚歸的朋友記得添加衣物。

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▲未來一周雨區，僅迎風面北部、東半部及恆春半島局部地區偶有降雨。（圖／中央氣象局）

至於周二至下周日（24日至29日）也均為東北風的天氣型態，降雨不致於太明顯，主要降雨是在地形迎風面的北部及東半部地區，有不定時的局部短暫雨，中南地區大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

預測氣溫方面，時序正進入到秋季，秋高氣爽，尤其在清晨及夜晚秋意漸濃，各地低溫約22到25度，白天北部及東半部較為舒適，高溫約26至30度，而中南部則稍感悶熱，高溫可達32、33度。

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