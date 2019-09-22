六福繁育白犀牛成果亞洲第一　總裁莊秀石號召萬人當動保先鋒

▲六福旅遊集團總裁莊秀石（圖左）推廣動物保育40年，希望藉由每年世界犀牛日的活動，宣導反盜獵、救犀牛的保育觀念。（圖／六福提供）

記者林淑慧／台北報導

9月22日為世界犀牛日，六福旅遊集團旗下六福村，園區內白犀牛多達21隻，繁育成果亞洲第一，今（22）日舉辦「紅鼻子挺犀牛．鐵牛三項運動會」，六福總裁莊秀石、董事長莊豐如邀集喔熊組長、熊讚、石虎家族等動物明星，展開鐵牛三項超激對決趣味競賽，共同號召萬人加入動保行列。

六福村致力白犀牛復育長達十年，六福旅遊集團總裁莊秀石、董事長莊豐如，難得父女同框，聯袂出席六福村的白犀牛保育公益活動，各界名人齊聚力挺，大跳守護犀望大會操，共同捍衛犀牛的生存權。

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▲9月22日為世界犀牛日，六福村舉辦保育活動，邀請民眾在鼻子上畫紅圈，一起挺犀牛。(圖／六福提供)

犀牛是陸地上體型僅次於大家的大型陸生動物，雖然有著「草原坦克」的封號，卻因棲息地減少和非法盜獵，生存面臨嚴重威脅。

依據統計，全球現存的犀牛物種只剩白犀牛、黑犀牛、印度犀牛、蘇門答臘犀牛和爪哇犀牛五種。其中，以南非為主要棲息地的白犀牛約有2萬頭，黑犀牛不到5500頭；亞洲的印度犀牛約3500頭，蘇門答臘犀牛少於100頭，爪哇犀牛更僅剩60頭左右。

不過，全球的犀牛數量每天卻以3隻的驚人速度遭到非法盜獵取角。根據研究統計，若無積極有效的保護策略，2020年野生犀牛恐將消失滅絕。

身兼莊福文教基金會董事長的莊秀石，長期致力於犀牛保育，在集團旗下遊樂園六福村園區內，更復育了21隻白犀牛，成果傲視亞洲，前年更號召3千人排巨型犀牛圖騰，獲得國際高度關注。

▲犀牛寶寶珠五花與體育主播卓君澤一起參加「捍衛大肚肚競走接力賽」。(圖／六福提供)

莊秀石在致詞時表示，莊福文教基金會關注全球瀕危動物保育，以及台灣本土生態永續發展，透過教育讓保育觀念從小扎根，讓大家認識犀牛以及牠們面臨的生存危機，「希望每一種動物都能在地球永續生存，讓我們的孩子以後不會只能在故事書上認識動物，讓我們一起為孩子守護幸福地球。」。

六福旅遊集團董事長莊豐如指出，莊福文教基金會連續3年喜迎瀕危動物白犀牛誕生，近年更積極與國際接軌，連續兩年於園區內舉辦犀牛輔助生殖技術工作坊，邀請全球動物專家齊聚一堂分享台灣的犀牛保育經驗，更推出全球唯一的「蘇丹犀望巴士」和犀牛保育員導覽體驗行程，讓民眾透過深入犀牛棲息地及幫犀牛刷背等互動，喚起大家對犀牛保育的重視與支持。

展望未來，六福集團表示，將以勸募資金支持野生動物救援保育工作，規劃和國際野生動物保育機構及本土保育物種推動研究及復育單位共同推動野生動物保育工作及宣導推廣活動，持續致力生態保育及環境永續相關議題。

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