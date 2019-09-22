台灣名嘴「大陸獅子吃不飽」　陸網友：這次到底該寄啥？

▲主持人與名嘴討論「獅子吃不飽」。

記者蔡紹堅／綜合報導

主持人陳斐娟與財經專家謝晨彥日前在談話節目上討論中美貿易議題，提到大陸現在「連獅子都吃不飽」還說「人都吃不夠了，還管獅子」。言論一出，立刻引起大陸網友的關注，把兩人拿來與曾說「大陸人吃不起榨菜」的黃世聰相比，並打趣的說，「榨菜能寄給你們，獅子不行！」

▼陸媒報導此事，獲得大批網友關注。（圖／翻攝微博）

陳斐娟在節目中表示，「她這兩天看到新聞說，現在中國大陸連獅子都吃不飽。」財經專家謝晨彥也指出，有人去動物園參觀，看到兩隻獅子骨瘦如柴，「為什麼不餵牠們東西吃？很簡單，人都吃不夠了，我還去管獅子。」

節目片段很快就引起大陸媒體及網友們的關注，微博上的留言數高達好幾萬，有網友也聯想到先前說「大陸人吃不起榨菜」的黃世聰，留言表示，「上次才給黃世聰送過榨菜，你們不知道嗎？」「又想要我們寄東西過去？」「別想了，榨菜能寄給你們，獅子不行了！」

▼大陸網友留言討論該寄什麼。（圖／翻攝微博）

據大陸媒體報導，節目中播放的獅子片段是在遼寧省遼陽動物園拍到的，目擊兩隻獅子「骨瘦如柴」的網友將影片上傳網路後，立即引起許多大陸網友的憤怒，質疑動物園虐待動物。

不過，遼陽動物園表示，兩隻獅子被拍到的前10天，剛被運回遼陽，因路途遙遠（3800公里），陸路加水路超過72小時，為避免運送過程中動物有嘔吐物，發生堵塞氣管的意外，在運送前已禁食一天，精神不佳的情況，也是因為運送而產生，「已經成立專屬獸醫和飼養團隊，制定科學的餵養計畫，獅子身體正逐漸恢復中。」

▼遼陽動物園說明獅子的身體情況。（圖／翻攝微博）