女大生戴隱形眼鏡戲水「遭巨浪打中」　劇痛狂流淚…起床後失明

▲艾可穆雷戴著隱形眼鏡戲水，情況逐步惡化到她被告知視力無法恢復。（圖／翻攝自gofundme）

記者丁維瑀／綜合報導

英國20歲女大生艾可穆雷（Miyako Aiko-Murray）去年來到馬爾他（Malta）渡假，當時她戴著隱形眼鏡下水，過程中曾被巨浪打中，過幾天後她的眼睛不斷流淚，隨後發現感染棘阿米巴角膜炎，有天晚上醒來時，她震驚發現自己什麼也看不見。由於未來她可能得接受角膜移植，如今透過網站募款，希望能走出黑暗。

《太陽報》報導，艾可穆雷去年夏天在馬爾他一處海邊游泳，當時她沒有摘下隱形眼鏡，遊玩過程中被海浪打到，水跑進她的右眼，她沒想到人生從此面臨危機。渡假完1周，她返家後開始感到雙眼疼痛，眼中充滿淚水，還會畏光。

Gofundme募款頁面寫道，艾可穆雷當時才開始新工作，就感到眼睛劇烈疼痛，感覺像金屬卡在眼內，「經過多次檢查與取樣，我發現自己罹患棘阿米巴角膜炎（Ancanthamoeba Keratitis），這是罕見的。」

得知嚴重情況後，艾可穆雷幾乎每小時就要滴一次眼藥水，時間長達一個月，這代表她根本無法好好睡覺，還請了2周病假，重挫她的日常生活，但她仍堅持平衡學業與工作。

去年12月聖誕節前夕，艾可穆雷因為眼睛關係失去工作，直到今年3月，她的眼睛又再次感染細菌，導致大面積角膜瘢痕，「有天晚上我醒來，什麼也看不見，只能看到光。諮詢人員告訴我家人，說我的視力無法恢復了，我這輩子沒這麼沮喪過，最好只好停止讀書與日常活動。」

目前Gofundme募款頁面已突破5875英鎊（約台幣22萬元），艾可穆雷仍需要繼續接受治療，她不知道未來會如何，只能祈禱，也有可能要進行幾次角膜移植，「我待在家，生活在一片黑暗中，不能做我喜歡的事情。」

根據衛生福利部疾病管制署資料，棘阿米巴角膜炎個案通常是免疫功能正常者，最常見狀況是配戴隱形眼鏡者；若是使用隱形眼鏡的衛生習慣不良、配戴隱眼游泳、沐浴、泡澡、具有角膜損傷病史以及接觸汙染水源等，都是高危險感染群。

資料指出，配戴隱形眼鏡時如果可能接觸到水，應摘下隱形眼鏡，若是玩水後發現不適便要立刻就醫。