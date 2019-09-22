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六都第2年輕　台中9/23日起發放35萬包重陽禮金

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▲盧秀燕表示，台中將會持續推動各項老人福利政策 。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，將持續推動各項老人福利政策。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

10月7日是重陽節，台中市政府23日起開始發放重陽敬老禮金，對象是今年6月30日前設籍台中、65歲以上長者(含55歲以上原住民)，依年齡不同，金額也不同，最高1萬元，市府表示，台中人口數281萬，65歲以上長者已突破35萬人，在六都中屬第2年輕的城市。

社會局說明，重陽禮金發放對象為65歲以上長者(含55歲以上原住民)，即民國43年12月31日前(原住民53年12月31日前)出生，並於今年6月30日前設籍台中，同時在重陽節前戶籍未有跨縣市異動或死亡失蹤者皆可領取，區公所會主動通知，並依長輩需求採現金或匯款方式發放。

市府依不同年齡發放不同敬老金額，65歲至89歲(含55歲以上原住民)長者2千元，90歲至94歲3千元，95歲至99歲5千元，100歲以上1萬元，台中超過百歲有284人，男性115人，女性169人，而且總統府及衛生福利部還會聯合致贈的金鎖片，今年剛好滿百的長者還可獲贈敬老狀，祝賀百歲。

社會局指出，台中市老人在今年6月已突破35萬人，占全市人口比例超過12%，在六都中算是第2年輕的城市，市長盧秀燕上任後，7月起恢復老人健保補助，有6成以上長者受惠，減輕其家庭子女照顧負擔，未來將持續推動各項老人福利服務，從預防失能、延緩老化到長期照顧服務，讓長者能安心度過老年生活。

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