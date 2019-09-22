洪秀柱造勢場韓朱同框　朱立倫：早就沒有心結問題

記者林悅／台南報導

前新北市長朱立倫9月22日程南下為台南市立委參選人洪秀柱輔選，針對與高雄市長韓國瑜有心結，朱立倫表示，「早就沒有這個問題」，雙方合作有共同目標，國民黨團結才能勝選，沒有個人只有藍軍整體，2020大選，國民黨的「母雞」只有一隻，就是高雄市長韓國瑜，小雞就是立委參選人，「母鴨是柯文哲」。

▲前新北市長朱立倫南下為台南市第六選區立委參選人洪秀柱輔選，針對與高雄市長韓國瑜有心結一說，朱立倫表示，「早就沒有這個問題」。（圖／記者林悅攝，下同）

朱立倫說，台南是他岳家的所在地，輔選當然更是義不容辭，不只洪秀柱，也要為林燕祝、蔡淑惠及所有國民黨籍的參選人加油，只有有需要，他都會全力助選。

此外，計對媒體問到高市議會訂定準時開會、下午6時準時散會條款一事，朱立倫表示，他擔任16年地方首長，去議會經驗非豐富，桃園、新北市議會，延長也最多10分鐘，準時開會、準時散會，這不是應該的嗎？怎麼會有意見，這是他第1次聽到，像新北市議會最晚也到下午5時30分就結束，準時開會、準時散會不是好事嗎？

▲洪秀柱表示，這次台南六席立委參選人就有4席是女性參選人，洪秀柱形容是「女力崛起」。

前國民黨主席洪秀柱被媒體問到選戰主軸時指出：「愛台南啊！愛人民啊！，我們初衷是希望國家更好、社會更安定、下一代更有希望」，不要藉著選舉又來挑撥，製造社會對立，撕裂社會感情，絕對不可以利用選舉的場合，做這種不太高明的行為」。

對於國民黨台南市黨部主委謝龍介喊出，台南立委6席要全上，要請6千碗魯麵一事，洪秀柱認為那不叫喊話，就是要朝6席立委全上的目標前進，當然希望全壘打！洪秀柱強調有信心全力衝刺。

洪秀柱表示，這次台南六席立委參選人就有4席是女性參選人，洪秀柱形容是「女力崛起」，她說，不只是女性撐起半邊天，要讓台南變天。她沒在怕，撩下去、拚下去就對了！

▲朱立倫見韓國瑜到場，2人馬上附耳交談，破解「心結說」。

高雄市長韓國瑜在媒體聯訪時突現身，讓在場的人感到相當意外。韓國瑜表示，因洪秀柱21日晚上的造勢活動，他人在屏東，怕趕到台南站台時間太晚，會影響造勢晚會進行，所以沒有成行，22日他獲悉洪秀柱中午在台南市婦女會有造勢活動，他馬上趕來為洪秀柱站台，為洪秀柱及其他台南市立委參選人加油打氣。洪秀柱開心地說，韓國瑜總是帶給人意外。