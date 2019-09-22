士林水果攤又爆1袋1089元！　他目睹「觀光客被坑」氣炸：沒放價目表？

▲士林水果攤罰不怕，日前又被抓到沒放價目表。（圖／翻攝自粉專我是北投人）



記者黃可昀／綜合報導

很多台灣人逛士林夜市時，看到水果攤心裡總會有點猶豫，因為先前多次爆出「天價水果」事件，讓人懷疑士林夜市是否變成第二個墾丁。北投一名網友日前逛士林夜市時，目睹那攤時常登上媒體版面的「暴利水果攤」又惹出爭議，「結帳時，上前看了一下秤上價格，一袋水果共計$1089。」



這名網友投書粉絲專業「我是北投人」指出，一名女員工在攤位前熱情的招呼，頻頻拿水果給路過的韓國觀光客試吃，一陣推銷後客人便買了幾樣水果，沒想到他們手中這一袋竟然就要價1089元，女員工還比手畫腳地表示「再免費送你們一袋木瓜」，試圖安撫客人聽到價錢後的驚嚇神情。

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▲水果攤過去時常爆發出爭議。（圖／記者季相儒攝）



令原PO很氣憤的是，平常攤位都會擺放著水果價目表，員工秤重後價格便一目了然，不過，「今天是假日剛好沒有擺放，這樣是否違法呢？」

先前才屢屢鬧上新聞版面的水果攤，如今再度爆出爭議事件，很多網友都生氣地說，「 好的攤家都被這種老鼠屎連累了！我是跑旅遊的，我都跟外國觀光客說，士林夜市什麼都可以買…就是水果不行！」「水果賣到上千元，真的太誇張，還說台灣是水果王國真是諷刺！」「就是這種貪婪人性要不得，他們沒想過自己的行為會造成觀光客如何回國宣傳，造成對台灣怎麼樣的聲譽影響。」

而水果攤陳姓老闆去年4月曾出面說明，他認為他們賣水果「絕對沒有刻意坑殺」，對自家的水果品質很有信心，而且顧客「應該要以地段來考量（價錢）合不合理」，還有另一種狀況，客人買的水果如果不是當季，價錢自然而然也會比較高。不過，此水果攤2018年4月8日至11日，仍連續被台北市市場處開出4張1200元罰單。

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