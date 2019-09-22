打臉男性沙文主義！世界首位征服聖母峰女性　Google紀念田部井淳子80歲誕辰

▲Google Doodle紀念田部井淳子的80歲誕辰。（圖／翻攝自Google）

記者林瑩真／綜合報導

2019年9月22日，Google Doodle紀念了世界上第一位登上聖母峰的女性田部井淳子的80歲誕辰，田部井淳子不僅打破社會「男主外、女主內」的刻板印象，也狠狠打臉日本男性沙文主義，生前征服超過50個國家的最高峰，名留世界登山史。

田部井淳子1939年9月22日出生於福島縣田村郡三春町，從小就體弱多病，卻在10歲那年因登上栃木縣那須連峰，從此愛上爬山。她熱愛崎嶇的山路、茂密的樹林，甚至是高山的稀薄空氣，夢想成為登山家。

田部井淳子決定就讀東京大學，並於1962年加入登山俱樂部，每週都登山接受山訓，卻被多為男性的俱樂部成員拒絕一同登山，怕她是累贅、麻煩，甚至誤會她想藉此釣金龜婿、嫁豪門。

不過田部井淳子並不氣餒，一邊工作加打零工來支付登山的龐大費用，又抽空爬遍日本所有高峰，接著逐漸往國外發展。1970年，田部井淳子成立「女子登山俱樂部」，經過重重困難後，終於在1972年獲得認可，與山友們自掏腰包支付了150萬日元，攀登西歐的阿爾卑斯山的群山險峰。

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身為第一支日本喜馬拉雅女子登山隊成員，田部井淳子爬過海拔7577米的安納布爾納Ⅳ峰、海拔8844.43米的珠穆朗瑪峰等，成為世界首位征服聖母峰的女性，留名世界登山運動史。

田部井淳子的晚年致力於生態保護，卻在2012年被診斷出罹患腹膜癌。治療過程中，田部井淳子沒有放棄登山，2016年7月登上富士山，成為她最後一次的登山活動，同年10月20日因腹膜癌去世，享年77歲。

在昔日的日本社會中，有著嚴重的性別歧視，田部井淳子身為女性卻熱愛登山，一路上遭受許多為難與非議，但她靠著實力、努力，成為世界上首位登上聖母峰的女性，也是女性首度七大陸最高峰登頂者，幾乎是女性登山的開創者，曾經獲得文部省體育功勞賞、日本體育賞、朝日體育賞、1995年內閣總理大臣賞等，證明了女性從來沒有低於男性，狠狠的打臉了日本社會。

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