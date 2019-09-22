　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

打臉男性沙文主義！世界首位征服聖母峰女性　Google紀念田部井淳子80歲誕辰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼世界首位登上聖母峰的女子，日本人田部井淳子的80歲誕辰。（圖／翻攝自Google）

▲Google Doodle紀念田部井淳子的80歲誕辰。（圖／翻攝自Google）

記者林瑩真／綜合報導

2019年9月22日，Google Doodle紀念了世界上第一位登上聖母峰的女性田部井淳子的80歲誕辰，田部井淳子不僅打破社會「男主外、女主內」的刻板印象，也狠狠打臉日本男性沙文主義，生前征服超過50個國家的最高峰，名留世界登山史。

田部井淳子1939年9月22日出生於福島縣田村郡三春町，從小就體弱多病，卻在10歲那年因登上栃木縣那須連峰，從此愛上爬山。她熱愛崎嶇的山路、茂密的樹林，甚至是高山的稀薄空氣，夢想成為登山家。

田部井淳子決定就讀東京大學，並於1962年加入登山俱樂部，每週都登山接受山訓，卻被多為男性的俱樂部成員拒絕一同登山，怕她是累贅、麻煩，甚至誤會她想藉此釣金龜婿、嫁豪門。

不過田部井淳子並不氣餒，一邊工作加打零工來支付登山的龐大費用，又抽空爬遍日本所有高峰，接著逐漸往國外發展。1970年，田部井淳子成立「女子登山俱樂部」，經過重重困難後，終於在1972年獲得認可，與山友們自掏腰包支付了150萬日元，攀登西歐的阿爾卑斯山的群山險峰。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

身為第一支日本喜馬拉雅女子登山隊成員，田部井淳子爬過海拔7577米的安納布爾納Ⅳ峰、海拔8844.43米的珠穆朗瑪峰等，成為世界首位征服聖母峰的女性，留名世界登山運動史。

田部井淳子的晚年致力於生態保護，卻在2012年被診斷出罹患腹膜癌。治療過程中，田部井淳子沒有放棄登山，2016年7月登上富士山，成為她最後一次的登山活動，同年10月20日因腹膜癌去世，享年77歲。

在昔日的日本社會中，有著嚴重的性別歧視，田部井淳子身為女性卻熱愛登山，一路上遭受許多為難與非議，但她靠著實力、努力，成為世界上首位登上聖母峰的女性，也是女性首度七大陸最高峰登頂者，幾乎是女性登山的開創者，曾經獲得文部省體育功勞賞、日本體育賞、朝日體育賞、1995年內閣總理大臣賞等，證明了女性從來沒有低於男性，狠狠的打臉了日本社會。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
士林水果攤又爆1袋1089元！　他目睹「觀光客被坑」氣炸：沒
秋分要到了！一周天氣出爐早晚「低溫22℃」　東北風續吹...
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女大生戴隱形眼鏡戲水「遭巨浪打中」　劇痛狂流淚…起床後失明

打臉男性沙文主義！世界首位征服聖母峰女性　Google紀念田部井淳子80歲誕辰

巴基斯坦遊覽車直撞山壁22死　上月同地才出事…釀24死

奶粉摻洗衣粉！女傭企圖「毒殺3月大女嬰」嫁禍同事　全因「她工作太輕鬆」

1985年環航劫機17日！嫌逼釋放700囚犯「持槍受訪」撼全球　6旬翁希臘落網

美國印第安納波利斯晚間槍響6傷「2人傷勢嚴重」　嫌犯仍在逃

30%活貧窮線下…埃及爆反政府抗議　警發射催淚彈逮74人

北韓哥胳肢窩「夾2大片塑膠板」勇漂10hr　俄漁夫拉上船…給完食物交政府！

「12歲負氣孩」哭著站窗邊！外送員脫鞋爬2樓　暖心救人後繼續送餐去

脫北者盼好生活…母與6歲兒到南韓餓死成腐屍　警打開冰箱震驚

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

女大生戴隱形眼鏡戲水「遭巨浪打中」　劇痛狂流淚…起床後失明

打臉男性沙文主義！世界首位征服聖母峰女性　Google紀念田部井淳子80歲誕辰

巴基斯坦遊覽車直撞山壁22死　上月同地才出事…釀24死

奶粉摻洗衣粉！女傭企圖「毒殺3月大女嬰」嫁禍同事　全因「她工作太輕鬆」

1985年環航劫機17日！嫌逼釋放700囚犯「持槍受訪」撼全球　6旬翁希臘落網

美國印第安納波利斯晚間槍響6傷「2人傷勢嚴重」　嫌犯仍在逃

30%活貧窮線下…埃及爆反政府抗議　警發射催淚彈逮74人

北韓哥胳肢窩「夾2大片塑膠板」勇漂10hr　俄漁夫拉上船…給完食物交政府！

「12歲負氣孩」哭著站窗邊！外送員脫鞋爬2樓　暖心救人後繼續送餐去

脫北者盼好生活…母與6歲兒到南韓餓死成腐屍　警打開冰箱震驚

不斷更新／包林傑5局10K　被高國慶敲安無緣完全比賽

中國—東盟水果產業論壇南寧開辦　方春明：努力把水果做成金果銀果

塞車中撈起「妙鼻貼小貓」　她糾結1天踏入貓奴行列！

划獨木舟遇「霸道海獺」硬上船！　合手側躺曬日光浴：好舒服

iPhone 11災情炸裂！他夜拍「半邊綠屏」秒變竹林風　網笑爛比慘：廣角悲劇

喵星人示範「正港的開箱文」！　奴才每天掃到眼神死

BL夯劇「圈套四帥」合體了！　助陣黃奕儒演唱《流星雨》...畫面美哭

示威者塞爆商場、機場「投擲雜物」　港警急舉橙旗警告「準備開槍」

喵看飛機以為是「大鳥」！　嚇到手手緊抓下秒裝鎮定

朱立倫送上辣椒項鍊　洪秀柱酸蔡英文：我們才是真正的辣！

國際熱門新聞

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」..

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截..

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

小弟「被問泰國首都」下秒2顆子..

「狂摔iPhone11 Pro..

iPhone 11療癒開箱！網..

男友出軌！單親媽崩潰餵毒麵包殺..

一家人到海灘木屋度假　隔天老婆..

巴頭踩肚勒脖…日國2女遭霸凌性..

電子煙吸4口險致命！煙油成分釀..

小哥抽2年電子煙　咳出「墨綠嘔..

美軍C-17狂飛1.2萬km救..

實測iPhone 11 Pro..

看過來！尼斯湖水怪「本尊」曝光

更多熱門

相關新聞

日圓便宜了　專家教你聰明換匯

日本一直是國人旅遊最愛的地方之一，所以當日元出現「0.28」字頭，更是讓許多哈日族怦然心動。想要搶日圓便宜而蠢蠢欲動的民眾，專家有有兩項建議可以撿便宜，其一就是選擇適當的時間點，分批換匯；其次是透過外幣帳戶與日圓雙幣卡的結合，先選好的時間買入，日後到日本遊玩時再刷日圓雙幣卡。

男貢寮登山突昏倒　搶救仍告不治

求自願自殺者　她遭塞壓縮袋慘死

塔巴強襲　濟州海空交通全停擺

東大門商圈凌晨大火　濃煙狂冒

關鍵字：

日本登山爬山田部井淳子聖母峰富士山Google Doodle日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

小資女月薪僅30K　拚10年存230萬

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

每月收租千萬　土豪哥：人生online算破關嗎

連千毅行李箱疑仿冒！台灣賓士回應了

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

台大男921衝回南投！返校精神恍惚

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

IU秒掛她電話！劉寅娜傻掉：撥回去我就輸了

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小時亡

謝承均、曾莞婷機場「親密照曝光」

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

更多

最夯影音

更多

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面