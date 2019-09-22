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哈日族注意！日圓見到「0.28」字頭　專家教你掌握兩招必勝術

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▲▼日本旅遊,遊日。（圖／取自Pixabay）

▲日本是國人喜愛旅遊的目的地之一，日圓的升貶也牽動著旅遊達人的。（圖／取自Pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

日本一直是國人旅遊最愛的地方之一，所以當日圓出現「0.28」字頭，更是讓許多哈日族怦然心動。想要搶日圓便宜而蠢蠢欲動的民眾，專家有兩項建議可以撿便宜，其一就是選擇適當的時間點，分批換匯；其次是透過外幣帳戶與日圓雙幣卡的結合，先選好的時間買入，日後到日本遊玩時再刷日圓雙幣卡。

根據台銀的牌告價顯示，上週三（18日）日圓現金賣到了0.28字頭，雖然之後再上揚，週五（20日）現金賣出價為0.2904，相較於8月中旬的0.30字頭，已經回到相對便宜的位置。

請繼續往下閱讀...

以新台幣5萬元來說，以週五價格來說，可以換到17萬2176元日圓，相較於8月13日0.3029元來說，當時只能換到16萬5,071日圓，等於省下了7105日圓。旅遊達人Kelson累積到日本的次數已經有30多次，對於日圓匯率相當敏感，目前中美貿易的後續還是未知數，日圓作為避險的標的，未來走勢相對不明，所以0.28字頭已經是近幾個月相對便宜的位置，所以民眾和有意到日本旅遊的民眾，可以選擇相對便宜的位置進場。

專家建議，有兩種方式可以讓民眾兌換較便宜的日圓現鈔。其一就是選擇適當的時機「分批換匯」，分散匯率的風險。

其次，就是利用「外幣帳戶」與「日圓雙幣卡」結合來兌換日圓，金融比較平台Money101總經理周純如建議，經常赴日本旅行的民眾可以申辦日圓雙幣卡，連結同一銀行的日幣帳戶，平時遇到好匯率就透過網銀以「即期賣出價」換匯，等到未來到日本旅遊時刷「日圓雙幣卡」，信用卡帳款再以日幣帳戶扣款繳納，刷得就是平時兌換的好匯率。

不僅如此，以這樣操作的話，不僅可以省下外幣帳戶的提領手續費，而且有許多日圓雙幣卡還有現金回饋，消費者等於有雙重優惠。

►這款CP值很可以！

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