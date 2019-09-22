國小生展現才華…創作「你爭我奪」題材繪本獲最高人氣

▲百齡國小陳宥銘、劉亭萱一起創作「天下掉下來的起士」。（圖／台北市教育局提供）

記者許展溢／台北報導

為培養校園創作風氣，台北市教育局鼓勵師生參與使用台北酷課雲平台電子書創作工具，用以創作學校校刊、個人專題製作等作品，今（22日）舉辦頒獎及成果發表會，其中「天上掉下來的起士」故事提到你爭我奪、互相合作的重要，獲最高人氣。

一系列「彩繪綻放，創作好酷—台北酷課雲」繪本創作教師研習、學生創作營隊及繪本創作徵件活動，最後從60件參賽作品精選出14件，鼓勵教師培養學生進行更深層的創作與發想。

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▲長安國小王新瑀創作的「買太多了」，結尾引發大家聯想。（圖／台北市教育局提供）



全體評審委員投票選出最高人氣的「評審團大賞-天上掉下來的起士」，由台北市百齡國小陳宥銘、劉亭萱一起創作，故事內容在說天上掉下來一塊好吃的大起士，各個動物都想佔為己有，但因為搬不動所以都受傷了，在你爭我奪之後起士快要掉進水裡，喚起各個動物昆蟲之間意識，互相幫忙拯救起士後大家一起大快朵頤，透過有趣的故事讓讀者了解合作的重要；本篇以故事完整性、角色鮮明，整體內容畫面搭配精緻而獲得評審青睞。

另外，台北市長安國小的王新瑀創作的「買太多了」，故事內容是由媽媽和主角一起去買蘋果開始，因為買太多了，所以有一顆蘋果掉出來滾到海裡，進而引發一連串的反應；本篇有種愛麗絲夢遊仙境的感覺，結尾不說完而引發大家的聯想空間也獲得評審讚賞。

▲獲選作品的指導教師及學生可獲出版紙本繪本一本。（圖／台北市教育局提供）



台北市教育局表示，此次獲選得獎作品將數位出版上架至台北酷課雲閱讀專區以充實電子書學習資源，提供台北市學生自學及教師課堂教學使用，獲選作品的指導教師及學生更可獲台北市政府教育局出版紙本繪本一本及由台北市立圖書館所提供的典藏證明並提供讀者借閱瀏覽。