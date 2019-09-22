古早味泡麵「零廚藝吃法」！　免熱水30秒完成…內行曝：味道更香更濃

▲泡麵不加水直接吃味道更濃。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

泡麵吃法百百種，可以加蛋加青菜，或是有人喜歡加布丁，最近又有網友發現一項新吃法，這個方法快速又簡單，不用30秒就可以輕鬆開吃，而且根本不需要用到熱水。一名男網友表示，他聽人家說泡麵不用加水，「捏碎就可以直接吃了」，抱著半信半疑的心態試試看，想不到成果竟然出乎他所料。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」表示，他聽說泡麵也可以利用科學麵的方式來吃，把調味粉、醬包、油包全加入泡麵中，接著全部捏在一起，讓麵體均勻沾附上泡麵醬料，便大功告成可以準備開動，如此簡單的方法連煮熱水都不用，完全是一道零廚藝料理。

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▲網友說，其實以前人就會這樣吃。（示意圖／資料照）



不過，這種方法只適用於袋裝泡麵，紙盒裝的就沒辦法捏碎。貼文一出，就引發很多此吃法愛好者回應，「我都這樣吃，超香！」「很好吃！所以家裡的泡麵常常被我偷拿來當零食吃。」「油包加很香，記得濾一點油，然後麵要碎，避免一整塊黏到一堆油，好吃～」「這樣比煮過還好吃，沒科學麵都吃這個」「肉燥乾吃超棒，味道更濃。」「這樣真的好吃，油包加熱過後淋上去，再加上胡椒粉。」

有不少人指出，其實很久以前就有這項吃法，「真的好吃，會這樣吃的也有年紀了。」「古早味吃法，以前都這樣吃。」「肉燥麵這種吃法5到7年級生的最愛。」「從小就這樣吃到大。」

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