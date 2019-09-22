老翁「不明原因」摔車臉部撞地送醫不治　警排除酒駕續查

▲老翁騎車摔倒無呼吸心跳，救護車將他送醫急救。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲 ／台中報導

卓姓老翁22日騎機車經過大里光正國中前時不明原因摔車，臉部重擊地面，消防隊到場發現他已無生命徵象，火速送醫急救，但最後仍宣告不治。目擊民眾證稱老翁是自摔，但警方仍將持續調查，以釐清事故原因。

台中市消防局22日下午1點43分許獲報，大里區光正國中前的鳳凰路，有一名男子騎車摔倒，一動也不動。救護車到場後發現，75歲卓姓老翁疑似頭部多處創傷，口鼻出血，顱骨變形，已無呼吸心跳，立刻將他包紮固定，緊急送往亞洲大學附設醫院急救。

▲▼救護員現場為老翁做CPR急救。（圖／記者李忠憲翻攝）

亞大醫院表示，老翁到院前已無呼吸心跳，除額頭、下巴有多處撕裂傷、頭顱變形外，下肢也有嚴重擦傷以及口鼻出血狀況因傷勢過重，下午2點40分宣告急救無效。

▲老翁送醫急救最後仍宣告不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方到場後立刻進行採證，發現現場僅有卓翁騎乘的機車及安全帽，車身並無與其他車輛碰撞痕跡。當時正在附近涼亭的目擊民眾說，他看到老翁騎車突然自己摔倒，現場並沒有其他車輛，因此初步排除車輛碰撞肇事逃逸。

據了解，卓姓老翁是太平人，警方經初步研判，排除老翁酒駕及遭外力撞擊導致摔車，但摔車原因不明，除將調閱附近監視器畫面外，也將報警檢察官相驗，以釐清死因。

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