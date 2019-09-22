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影／建弘書局最後1天生意爆滿！結帳櫃檯排隊人潮「像百貨週年慶」

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記者林育綾／台北報導

位在台北重慶南路45年的老書店「建弘書局」今（22）日是最後一天營業日，從白天就吸引不少客人朝聖，渴望在熄燈前進行最後巡禮，不僅店門口有許多人拍照留念，店裡也滿滿人潮，像是百貨週年慶；收銀櫃台也大排長龍，3名人力以熟練的動作快速幫客人結帳，宛如回到當年書店街輝煌的年代。

▲▼建弘書局最後一天人潮。（圖／記者范綱儀攝）
▲建弘書局最後一天人潮爆滿！收銀台恢復過往3名人力結帳。（圖／記者范綱儀攝）

▲▼建弘書局最後一天人潮。（圖／記者范綱儀攝）
▲建弘書局重南店熄燈日，人潮滿滿。（圖／記者范綱儀攝）

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建弘書局重南店點燈45年，今年5月忽然在店門外貼上大海報寫著「結束營業」，並於日前確定9月22日為「熄燈日」。當時《ETtoday新聞雲》走訪書店，店員表示「真的撐很久了，老闆年紀也大了（70多歲）。」從那天起，就不時有客人特地回訪、表示不捨，而店員在無奈中也俏皮回應「人都是這樣，沒有之後才會捨不得！

建弘書局有不少資深員工，對她們來說，這裡也已經像是第二個家，其中店員戴小姐資歷15年、邱小姐24年，「半輩子青春都在這裡度過。」而她們也透露，從前書店生意非常好，尖峰時期結帳櫃檯甚至需要3個人力、SOP流程快速進行，後來只需要一個人，有些時段3層樓還只保留1樓櫃台結帳。

▲▼建弘書局最後一天人潮。（圖／記者范綱儀攝）
▲建弘書局今（9/22）最後一天，店門口不時有客人拍照留念。（圖／記者范綱儀攝）

不過在今（22日），從白天就吸引不少客人上門，渴望把握在熄燈前進行最後巡禮。店門口不時有人拍照留念，店內也滿滿人潮，在層架間移動、翻書、瀏覽，擦身而過時還需要彼此留意，簡直像是百貨公司週年慶。

而收銀櫃台也大排長龍，書局恢復過往「3名人力」以熟練的動作幫客人快速結帳，宛如回到當年書街輝煌的年代，只可惜，這是書店最後熄燈日的風景，讓人想起店員在5月說的那句話「人都是到了失去，才懂得珍惜。」

▲▼建弘書局最後一天人潮。（圖／記者范綱儀攝）
▲建弘書局最後一天人潮爆滿，簡直像是百貨週年慶。（圖／記者范綱儀攝）

實體書店經營不下去有許多原因，娛樂多元化、閱讀風氣的改變，加上網路書店以79折優惠競爭⋯等都是關鍵，她們也不希望書店熄燈，卻也無能為力。「以前坊間書店都是沒有在打折的，偶爾有9折，但現在很多人看到沒有79折就不買了，或者來這裡翻完書之後上網訂。」感慨「只能說這也是人之常情。」

未來建弘書局在台北的實體門市僅剩「大直北安店」，也會繼續經營網路書店，而重南店的店員也自己做書籤，附上QR CODE 寫著「之後的日子，我們網路見囉！」此外建弘也與周邊的三民書局談好合作，即日起至10月底，憑建弘的會員卡可至三民免費換發三民書局會員卡，可說是老書店留給老顧客的「最後禮物」，讓喜愛逛實體書店的客人能持續享有優惠。


▲書店給老客人的最後禮物！建弘書局會員10月底前可免費轉三民。（圖／建弘書局提供）

建弘書局（重南店）
地址：台北市重慶南路一段41號
電話：02-2388-1351
營業時間：10:00-22:00
最後營業日：2019年9月22日（星期天）

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