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以為不要就是要...搭訕女大生強逼壞壞！她崩潰尖叫　渣男竟扯：身體很誠實

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▲桃園市林姓與許姓男子去年8月在摩鐵開毒趴，找來傳播妹助興，卻以迷姦水迷昏後接力性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男隨機搭訕女大生，還強壓硬上得逞，事後竟辯稱「以為她說不要就是要」，被判刑3年4個月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名陳姓男子隨機搭訕一名失戀女大生言言（化名），見她失魂落魄，便假裝安慰她，還數度與她有肢體接觸，甚至相約公廁發生關係，但遭到拒絕，最後半推半就拉著言言進到商旅，而言言也因害怕受到傷害，不敢拒絕，遭到性侵得逞。陳男事後辯稱，以為女生說不要就是要，最後被法官依強制性交罪判刑3年4個月。

判決書指出，言言2017年4月間因與男友分手，因此失魂落魄的走在街上，而陳男見狀便上前搭訕，還說要送她回學校。當時言言因為傷心過度，所以身體狀況並不好，誤以為陳男要幫他，因此答應讓陳男送回學校。

未料，陳男在途中卻一直對言言毛手毛腳，還問她要不要當她女友等，甚至更大膽要求在公廁內發生關係。言言當下相當害怕，一直阻擋，只好說，「不要現在，不要在這邊」，希望藉機離開，但沒想到陳男更是死纏著她，最後甚至將她帶到商旅。

言言到了商旅後，決定先暫時聽話，配合陳男，再找機會逃跑，但陳男一進到房內後，就脫光衣物去洗澡，「但浴室非常靠近房門我覺得如果走過去，他可能會光著身體攔住我，我覺得很噁心，我不想跟一個脫光的人有什麼接觸，所以嚇到不敢走」。

更令言言崩潰的是，陳男一出浴室，便直接撲到她身上，不對親吻、撫摸她，儘管言言直喊，「我不想、我不要，你不要這樣」，但陳男仍回應，「不要怕、會很舒服」等語，強行硬上言言得逞。完事後，言言崩潰想逃，但陳男卻是直接衝到門口跪下，哭求言言不要報警，但言言事後仍決定提告。

陳男到庭後，坦承有與言言發生關係，但強調沒有強迫她，2人是在半推半就下發生的，且言言沒有完全拒絕，也沒有完全接受，全程都沒有使用暴力或是將逼言言跟他發生關係。

對此，陳男辯護律師也表示，陳男就學時期缺乏性別平等教育，還存有一些不當觀念，例如，「女生嘴巴說不要，可是身體很誠實」，因此言言沒有極力反抗的舉動，讓陳男誤以為言言說不要就是要，但被非故意違反言言的意願，因此不符合強制性交的要件，請求法官判無罪。

然而，法官聽完陳男及辯護律師的供詞後，認為陳男為滿足一己私慾，對一個素未謀面的女子做出此事，還不顧對方反抗，硬上得逞，且2人從來就不認識，只是陳男的隨機搭訕，不可能會有半推半就的道理，因此不採信其說法，並依強制性交罪判他3年4個月徒刑。全案可上訴。

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