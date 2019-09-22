突遭罵王Ｏ蛋　蘇貞昌：韓國瑜都講粗俗的話「支持者也口出惡言」

▲蘇貞昌出席中華民國土木技師公會全國聯合會第10屆第1次會員代表大會。（圖／行政院提供，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌22日出席中華民國土木技師公會全國聯合會第10屆第1次會員代表大會，未料突遭一位疑似韓粉的男子大罵「王八蛋」，事後接受媒體訪問時諷刺高雄市長韓國瑜，自己都講粗俗的話，才會引起他的支持者口出惡言，若韓當國家領導人是好是壞？

韓國瑜國策顧問團團長張善政日前建議「朝野共商國是」，總統蔡英文上表示希望韓國瑜要先來院會展現誠意，下午蘇貞昌則回應，一個連行政院會都不來參加的市長，不會來為高雄市民講話的韓市長，「現在為了自己的選舉，高倡要開國是會議，這也太自私了吧。」

此時，場邊突傳來一陣騷動，一名疑似為韓粉的男子大罵「你滾蛋吧你，王八蛋，看你那什麼德行」，蘇貞昌當下並未動怒，並向媒體表示，韓市長對於他的支持者都不好好的呼籲，這怎麼像是愛與包容？而且自己都講粗俗的話，才會引得他的追隨者或支持者也口出惡言，都是粗俗不堪，你就知道，如果這種人讓他得到支持，成為國家的領導人，對台灣是好還是壞，各位可以比較看看。

對於直播主「連千毅」在高雄引起社會紛亂，身為高雄市長的韓國瑜認為，沒有「街頭槍戰」這件事，並抱怨每次高雄只要發生一點事情，中央部會都一直來，就是在「卡韓」；蘇貞昌反嗆，登革熱做不好也怪中央，治安做不好也怪中央，高雄一再發生治安事件，引起市民非常不安，中央會緊急支援。

蘇貞昌說，犯嫌在高雄犯案，結果在台北被抓，台灣的治安需要全體一起來加油，一個地方做不好，中央助力並且迅速破案，就可以看出效率，但是地方首長自己不專心市政，不把治安做好，卻對於中央的協力還講一大堆政治語言，就非常不好。

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