與小三摩鐵「嘿嘿」！妻驚見「鹹濕對話」崩潰提告...偷吃夫：只有1次

▲基隆一名黃姓人夫與一名陳姓女子發生婚外情，陳女明知黃男已婚，仍與他相約摩鐵發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫pexels，本案無關）

記者廖安莘／基隆報導

基隆一名黃姓人夫與一名陳姓女子發生婚外情，陳女明知黃男已婚，仍與他相約摩鐵發生性行為，隔日妻子察覺有異，驚見黃男手機通訊軟體「Line」內疑似有性交行為之曖昧對話，便質問黃男，經黃男坦承，姦情因此曝光。基隆地院審理後，法官依妨害家庭罪判處陳女2月徒刑，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，陳女於2018年3、4月間，透過通訊軟體「微信」結識黃男，並跟他交往成為情侶，儘管陳女明知黃男已婚，仍對黃男產生情愫，繼續與他交往，甚至在同年7月31日晚間10時46分許，與黃男相約摩鐵發生性行為，直到隔日才返家。

▲黃男妻子驚見丈夫手機通訊軟體內疑似有性交行為的曖昧對話，崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels，本案無關）

不料，隔日妻子察覺有異，發現黃男手機通訊軟體「Line」內疑似有性交行為的曖昧對話，便拿著手機質問丈夫，經黃男坦承後，姦情因此曝光，怒告2人通姦、妨害家庭。經檢警調查後，黃男與陳女均坦承有到摩鐵發生性行為，但僅一次，事後黃妻原諒丈夫，對黃男撤告，僅對陳女提告妨害家庭。

基隆地院審理後，法官審酌陳女坦承犯行，有彌補、道歉之意，願意賠償黃妻心靈所受到的損害，但因雙方金額無法達成共識，因此暫無法和解。此外，法官認為陳女與黃男交往時間不長，相姦次數僅1次，且本案雙方均有責任，因此依妨害家庭罪判陳女2月徒刑，得易科罰金6萬元，可上訴。

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