巴基斯坦遊覽車直撞山壁22死　上月同地才出事…釀24死

▲巴基斯坦車禍釀22死。（圖／翻攝自推特／jamilnagri）



記者張方瑀／綜合報導

巴基斯坦在當地時間22日上午，發生一起遊覽車撞上山壁的意外，由於意外發生地點偏僻，且缺乏救援設備，最後共造成22人死亡、15人重傷，意外發生原因仍有待調查。

綜合外媒報導，巴基斯坦一輛遊覽車在西北部奇拉斯（Chilas）山區，在行駛過程中不甚撞上山壁，當時車上共有37名乘客，正準備從斯卡都（Skardu）前往拉瓦平第（Rawalpindi）。警官瓦基爾（Abdul Wakil）表示，意外發生地點在偏僻山區，且缺乏必要的設備與資源，傷者在第一時間送往奇拉斯醫院，但仍造成22人死亡、15人重傷。

由於巴基斯坦許多地方道路破爛不堪，許多駕駛會無視交通規則，因此時常發生類似意外。8月時才有一輛高速巴士在此地摔落河中，導致車上24名乘客死亡。

Scary accident near Babusar top 22 died on spot 16 injured, Bus was on its way to RWP from Skardu pic.twitter.com/vrrzO9kybi — Hassan Munir (@hasssan39) September 22, 2019

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