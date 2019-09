巴基斯坦遊覽車直撞山壁22死　上月同地才出事…釀24死

▲巴基斯坦車禍釀22死。(圖/翻攝自推特/jamilnagri)



記者張方瑀/綜合報導

巴基斯坦在當地時間22日上午,發生一起遊覽車撞上山壁的意外,由於意外發生地點偏僻,且缺乏救援設備,最後共造成22人死亡、15人重傷,意外發生原因仍有待調查。

綜合外媒報導,巴基斯坦一輛遊覽車在西北部奇拉斯(Chilas)山區,在行駛過程中不甚撞上山壁,當時車上共有37名乘客,正準備從斯卡都(Skardu)前往拉瓦平第(Rawalpindi)。警官瓦基爾(Abdul Wakil)表示,意外發生地點在偏僻山區,且缺乏必要的設備與資源,傷者在第一時間送往奇拉斯醫院,但仍造成22人死亡、15人重傷。

由於巴基斯坦許多地方道路破爛不堪,許多駕駛會無視交通規則,因此時常發生類似意外。8月時才有一輛高速巴士在此地摔落河中,導致車上24名乘客死亡。

Scary accident near Babusar top 22 died on spot 16 injured, Bus was on its way to RWP from Skardu pic.twitter.com/vrrzO9kybi