蘇花重機「撞擊瞬間曝光」！7歲男童噴飛倒地　口吐血沫亡

▲何姓男童突然從路旁跑出，王姓騎士反應不及當場撞上。（圖／翻攝臉書「小老婆汽機車資訊網」）

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉台9線「蘇花公路」和中段21日上午10時50分發生死亡車禍，就讀小學一年級、年僅7歲的何姓男童闖越馬路時，遭黃牌重機迎面撞上，當場倒地吐血、失去生命徵象，經送醫搶救5小時後，仍宣告不治身亡。而今（22日）撞擊瞬間畫面曝光，當時重機騎士為了閃避迴轉轎車才移向外側車道行駛，不料短短不到3秒鐘，何姓男童突然從路邊跑出，騎士反應不及當場撞上。

花蓮縣消防局21日上午接獲通報，蘇花公路和中段162.3K處發生車禍，7歲的何姓男童在過馬路時遇上重機車隊，遭到其中一輛黃牌重機撞上，整個人當場倒地、拖鞋噴飛，雙腿間還不斷流出鮮血、口吐血沫，當場沒有生命徵象。救護人員趕抵後，緊急實施CPR並送往國軍花蓮總醫院搶救，一度恢復呼吸心跳，後轉送花蓮慈濟，仍不幸於21日晚間7時許宣告不治身亡。而王姓重機騎士則是四肢擦傷，並未送醫，酒測值為0。

▲何童遭撞後拖鞋噴飛、雙腿不斷流出鮮血。（圖／記者蕭可正翻攝）

何童的姨丈表示，當時孩子自行跑出屋外，推測可能是要到對面的雜貨店購物、也可能是要過馬路去找朋友，豈料才剛跨出沒幾步，就遭到黃牌重機猛力撞擊；由於何童外出並未報備，第一時間負責照料的姨母並不知情，還是鄰居見狀後急忙告知，家人這才驚覺發生意外。事後何童父母趕往醫院急診室，焦急地不斷在愛子身旁呼喚，但搶救5小時後仍是迎來噩耗。

據悉，王姓騎士家住桃園，21日當天隨著車隊同行北上，怎料竟會發生死亡意外。事隔一天，行車紀錄器畫面也在臉書粉專上曝光，畫面中，該段道路限速60公里，而王男一開始行駛在內側車道，但這時左側卻有轎車迴轉，王男為了閃避才移往外側車道行駛，怎料才短短3秒不到，何童就突然自右側快步衝入馬路，王男發現時已經來不及，當場迎面撞上何童，釀成悲劇。而確切肇因、責任歸屬如何，仍還有待警方進一步釐清。

►我該答應女友嗎？

▼王姓騎士在撞到人後立即停車查看。（圖／記者蕭可正翻攝）