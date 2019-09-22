盼宗教界幫忙闢謠　蔡英文：讓台灣民主不被假訊息破壞





▲蔡英文出席「2020蔡英文總統連任全國宗教後援會成立大會」。（圖／總統府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民進黨總統參選人蔡英文22日由立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇、前內政部長余政憲，和眾多立委參選人及地方黨公職陪同，出席「2020蔡英文總統連任全國宗教後援會成立大會」。現場支持者不分宗教，高呼「挺小英，顧台灣」，蔡英文也贈與各宗教代表「台灣平安福」，象徵2020宗教大團結，為台灣平安祈福。

蔡英文致詞時向各重要宗教組織領袖表達感激。蔡英文提到，執政三年來，到每個地方都盡量安排參拜當地重要廟宇；近年來也常到基督教會與牧師會談。教會和廟宇是大家聚集談論公共事務的地方，也提供人民心靈寄託，成千上萬的台灣人在困難時能夠依靠宗教，一些 政府照顧不到的地方，宗教幫了許多忙。

蔡英文也表示，台灣現今所處環境內外交迫，中國近來步步進逼的狀況下，台灣人的心智與團結意志要更加堅定，一起共度最具挑戰性的時刻，讓往後世代人民能安居樂業在這片土地。

蔡英文強調三點，首先，離投票只剩三個多月，來自台灣內外部的考驗具有很高的挑戰性。各位宗教領袖都是大家所信賴與尊敬的，因此她也請大家幫忙宣傳，執政團隊過去三年多的工作，讓更多人能看到成果，無論經濟福利、外交國防，執政團隊都有好成績。整個團隊都認真做事且非常有效率，懂得照顧人民也能夠發展經濟。

其次，蔡英文說，未來一定有很多假訊息與謠言，盼宗教界好朋友幫忙澄清，破解謠言，讓台灣的民主不會被假訊息與謠言破壞。這也是全世界民主國家所面臨的問題，如果人民對於假消息與錯誤資訊沒有正確認知，選舉就不會有正確結果。

第三點，蔡英文表示，面對來自中國的步步進逼與挑戰，台灣人只有團結才能一起面對挑戰；請大家一定要站出來，「告訴大家我們一定團結、一起守護台灣，讓台灣世世代代都享有民主自由的生活方式。」

最後，蔡英文表示，台灣今天的民主自由是過去世世代代人努力爭取的，為了大家喜歡的台灣，2020這一戰一定要贏，「2020我們一起達成任務，保護台灣！」

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