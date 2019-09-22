　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓朱台南同框挺洪秀柱　韓國瑜喊「女元帥」：她嫁給中華民國

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨前主席洪秀柱等人受邀到台南市婦女會慶生會上拜票，高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣縣長周錫瑋、前立委高思博等人，到場站台加油打氣。（圖／記者林悅攝，下同）

▲國民黨前主席洪秀柱等人受邀到台南市婦女會慶生會上拜票，高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣縣長周錫瑋、前立委高思博等人，到場站台加油打氣。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前立委高思博等人，9月22日中午受邀在台南市婦女會慶生餐會上，共同為參選台南市立委的前國民黨主席洪秀柱等立委參選人站台拜票，現場當選聲不斷，展現國民黨台南市團結氣勢。

▲國民黨前主席洪秀柱等人受邀到台南市婦女會慶生會上拜票，高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣縣長周錫瑋、前立委高思博等人，到場站台加油打氣。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市婦女會22日中午在台南市永舉路二段1家餐廳舉辦慶生餐會，陳素雲理事長特邀請國民黨台南市立委參選人、前國民黨主席洪秀柱、林燕祝、蔡淑惠等人到場拜票，高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前立委高思博等人台南市多位民意專程到場，為洪秀柱等人站台力挺拜票。

▲國民黨前主席洪秀柱等人受邀到台南市婦女會慶生會上拜票，高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣縣長周錫瑋、前立委高思博等人，到場站台加油打氣。（圖／記者林悅攝，下同）▲國民黨前主席洪秀柱等人受邀到台南市婦女會慶生會上拜票，高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣縣長周錫瑋、前立委高思博等人，到場站台加油打氣。（圖／記者林悅攝，下同）

朱立倫指出，天助人助，台南要有洪秀柱，他盛讚洪秀柱在立法院的經驗，他與韓國瑜都比不上，他特地要為洪秀柱、林燕祝、蔡淑惠、童小芸、李武龍、蔡育輝等國民黨台南市立委參選人加打氣。

▲國民黨前主席洪秀柱等人受邀到台南市婦女會慶生會上拜票，高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣縣長周錫瑋、前立委高思博等人，到場站台加油打氣。（圖／記者林悅攝，下同）

朱立倫說，支持柱柱姐他義不容辭，全力拉抬國民黨團所有的參選人，朱立倫強調沒有「心結」的問題，國民黨只團結才能勝選，國民黨大選「母雞」只有1隻，就是總統參選人韓國瑜市長，其他參選人都是「小雞」，而他是啦啦隊、助選員，只有需要，他一定全力助選，為所有人加油。朱立倫還為洪秀柱等人準備紅辣椒項鍊，一一贈予洪秀柱等人，為參選人掛上，希望她們展現出辣椒的嗆辣精神，打贏2020大選。

▲國民黨前主席洪秀柱等人受邀到台南市婦女會慶生會上拜票，高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣縣長周錫瑋、前立委高思博等人，到場站台加油打氣。（圖／記者林悅攝，下同）

洪秀柱指出，朱立倫送她們辣椒，其實她們只是「恰」到好處、剛剛好而已，她們這些女性立委參選人，個個都是本性善良，溫柔婉約，率真、直接、認真的女性，現在社會充滿怨氣， 怨氣是因為施政不佳才會引起民怨、積怨。洪秀柱說，韓國瑜市長說的好，愛與包容，心中有愛才會和諧，才能包容一點瑕疵，但有些事是絕不能包容。

洪秀柱說她只舉一個例子，像大港開唱，在高雄演唱民意代表大罵髒話，幹聲連連，在台上脫衣脫褲，實在是禍害子孫，讓社會風氣敗壞，有人要求高市府進行預算審查，竟被人抗議、講閒話，教育很重要，台南重視文化、重視教育，所以不能同意大港開唱來台南。

洪秀柱說，她隻身來台南參選立委，她沒有地緣關係，也沒有經營地方，靠的就是民眾的支持，希望姐姐妹妹一起來，大家支持女性參選人勝選，讓台南翻轉。

▲國民黨前主席洪秀柱等人受邀到台南市婦女會慶生會上拜票，高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣縣長周錫瑋、前立委高思博等人，到場站台加油打氣。（圖／記者林悅攝，下同）

韓國瑜指出，洪秀柱是「女元帥」，洪秀柱在立院問政多年，她有幾點特色，1、熱愛中華民國；2、真心關心台灣的教育文化與下一代孩子；3、對選民熱情誠懇服務數十年來都不變；4、她將自己嫁給中華民國，嫁給選民。

韓國瑜說，洪秀柱此次「女元帥南征」，在一片驚嘆中展現無畏精神，這代表台灣政治生態在改變，民心思變，台南已給民進黨10多年，在民不聊生、民心思變、民氣可用之下，洪秀柱大無畏台南參選立委，也提供台南鄉親思考是否能改變台南結構的機會。

韓國瑜說，2020大選關係國家、社會、自己與下一代，民進黨執政3年半，外交寸步難行、兩岸關係急凍、經濟發展一籌莫展、南向政策一敗塗地，民進黨交不出成績單，又在說維護台灣主權，請問在座那一位不是堅持維護台灣主權？2020大選要讓無能的蔡英文政府下台，讓他們知道人民最大，讓立委全壘打，請從支持洪秀柱等人開始。

▲國民黨前主席洪秀柱等人受邀到台南市婦女會慶生會上拜票，高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣縣長周錫瑋、前立委高思博等人，到場站台加油打氣。（圖／記者林悅攝，下同）

2018年參選台南市長以些微票數敗北的前立委高思博也大聲疾呼，請台南鄉親能集中選票，支持國民黨立委參選人洪秀柱、林燕祝、蔡淑惠、童小芸、李武龍、蔡育輝勝選，翻轉台南，讓韓國瑜當選總統。

洪秀柱、韓國瑜、朱立倫等人的到來，受到台南市婦女會熱情歡迎，現場加油聲、凍選不斷，氣氛十分熱絡，韓國瑜等人致詞後直接離開會場，並未接受媒體訪問。

據了解，國民黨出的台南市第一選區參選人蔡育輝、第二選區參選人李武龍、第三選區參選人童小芸、第四選區參選人林燕祝、第五選區參選人蔡淑惠、六選區參選人洪秀柱，其中蔡育輝、李武龍及童小芸未到場同台。

ET快訊
男友停車場「來一下」直接摸！《玩很大》女星拒闖紅燈…聽回答怒
新手爸媽沒產檢…醫喜接生龍鳳胎　驚見小女嬰「身體被半截嬰屍殘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

洪秀柱造勢場韓朱同框　朱立倫：早就沒有心結問題

突遭罵王Ｏ蛋　蘇貞昌：韓國瑜都講粗俗的話「支持者也口出惡言」

韓朱台南同框挺洪秀柱　韓國瑜喊「女元帥」：她嫁給中華民國

盼宗教界幫忙闢謠　蔡英文：讓台灣民主不被假訊息破壞

陳佩琪問要不要「博士媽媽」？小孩秒拒：柯文哲整天不在家　會變流浪三兄妹

空軍高教機命名「勇鷹」音同「擁英」　選戰將至挑動政治神經

固邦交！外交部擬將索羅門、吉里巴斯原預算增援其他友邦

民眾黨提名！朱哲成退出民進黨：失去陳定南、黃信介，但有柯文哲

考察東協三國「進步神速」　侯友宜嘆：台灣太多政治對立

影／區域立委「突圍有難度」　柯文哲：郭台銘不選，但我們還有政黨票

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

洪秀柱造勢場韓朱同框　朱立倫：早就沒有心結問題

突遭罵王Ｏ蛋　蘇貞昌：韓國瑜都講粗俗的話「支持者也口出惡言」

韓朱台南同框挺洪秀柱　韓國瑜喊「女元帥」：她嫁給中華民國

盼宗教界幫忙闢謠　蔡英文：讓台灣民主不被假訊息破壞

陳佩琪問要不要「博士媽媽」？小孩秒拒：柯文哲整天不在家　會變流浪三兄妹

空軍高教機命名「勇鷹」音同「擁英」　選戰將至挑動政治神經

固邦交！外交部擬將索羅門、吉里巴斯原預算增援其他友邦

民眾黨提名！朱哲成退出民進黨：失去陳定南、黃信介，但有柯文哲

考察東協三國「進步神速」　侯友宜嘆：台灣太多政治對立

影／區域立委「突圍有難度」　柯文哲：郭台銘不選，但我們還有政黨票

洪秀柱造勢場韓朱同框　朱立倫：早就沒有心結問題

建弘書局最後1日生意爆滿！結帳櫃檯排隊人潮「像百貨週年慶」

影／連3場開轟、4場6長打　林宥穎：多釣、多吃龍膽

老翁「不明原因」摔車臉部撞地送醫不治　警排除酒駕續查

日職／巨人封王後陽岱鋼重回先發　首打席敲游擊滾地球

奶粉摻洗衣粉！女傭企圖「毒殺3月大女嬰」嫁禍同事　全因「她工作太輕鬆」

1985年環航劫機17日！嫌逼釋放700囚犯「持槍受訪」撼全球　6旬翁希臘落網

影／像70歲老先生尿尿都痛　蔣智賢度過傷痛回一軍開轟

夏宇童晚上遭男友丟包陽明山！　她爆哭「走1.5小時下山」：不敢讓媽知道

咬下會爆漿！台北隱藏版早午餐店　必吃超厚芋泥肉鬆三明治

政治熱門新聞

洪秀柱砲轟蔡英文、撂話台南立委..

獨／蔡英文博論指導老師超大咖　..

和郭台銘有默契　王金平：一定參..

吳敦義批蔡英文以獨引統：第一號..

侯友宜po出訪開箱文　他竟然帶..

韓國瑜呼籲　政治人物不要鬼混

挑戰洪慈庸　台灣民眾黨提名台中..

韓國瑜訪萬金教堂　肅靜告示牌變..

圖／一張圖看外交機密預算暴增

聞王金平參選到底…柯文哲「嘆一..

郭台銘捐馬英九基金會6800萬..

「學姐」列不分區名單？柯P：給..

姚文智喊「台灣獨立萬歲」　史明..

朱立倫：國民黨母雞只有一隻就是..

更多熱門

相關新聞

朱立倫：國民黨母雞只有一隻就是韓國瑜

前新北市長朱立倫22日在台南受訪表示，國民黨2020年的總統跟立委選舉，母雞只有一隻，就是高雄市長韓國瑜，其他人則是啦啦隊、助選員，朱立倫也不忘酸一句，「母鴨」是台北市長柯文哲，引起現場一片笑聲。

英：朝野共商國是要真心誠意　韓多參加院會

洪秀柱廟口演講痛批小英　五府千歲發爐

洪秀柱砲轟蔡英文、撂話台南立委全壘打

韓國瑜揮軍屏東高喊：總統過關立委過半！

關鍵字：

2020大選韓國瑜2020台南市立委洪秀柱朱立倫

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

小資女月薪僅30K　拚10年存230萬

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

每月收租千萬　土豪哥：人生online算破關嗎

連千毅行李箱疑仿冒！台灣賓士回應了

台大男921衝回南投！返校精神恍惚

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小時亡

IU秒掛她電話！劉寅娜傻掉：撥回去我就輸了

連千毅新北上銬後…喬事通話曝光「語氣超溫柔」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

更多

最夯影音

更多

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面