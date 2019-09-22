韓朱台南同框挺洪秀柱　韓國瑜喊「女元帥」：她嫁給中華民國

▲國民黨前主席洪秀柱等人受邀到台南市婦女會慶生會上拜票，高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣縣長周錫瑋、前立委高思博等人，到場站台加油打氣。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前立委高思博等人，9月22日中午受邀在台南市婦女會慶生餐會上，共同為參選台南市立委的前國民黨主席洪秀柱等立委參選人站台拜票，現場當選聲不斷，展現國民黨台南市團結氣勢。

台南市婦女會22日中午在台南市永舉路二段1家餐廳舉辦慶生餐會，陳素雲理事長特邀請國民黨台南市立委參選人、前國民黨主席洪秀柱、林燕祝、蔡淑惠等人到場拜票，高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前立委高思博等人台南市多位民意專程到場，為洪秀柱等人站台力挺拜票。

朱立倫指出，天助人助，台南要有洪秀柱，他盛讚洪秀柱在立法院的經驗，他與韓國瑜都比不上，他特地要為洪秀柱、林燕祝、蔡淑惠、童小芸、李武龍、蔡育輝等國民黨台南市立委參選人加打氣。

朱立倫說，支持柱柱姐他義不容辭，全力拉抬國民黨團所有的參選人，朱立倫強調沒有「心結」的問題，國民黨只團結才能勝選，國民黨大選「母雞」只有1隻，就是總統參選人韓國瑜市長，其他參選人都是「小雞」，而他是啦啦隊、助選員，只有需要，他一定全力助選，為所有人加油。朱立倫還為洪秀柱等人準備紅辣椒項鍊，一一贈予洪秀柱等人，為參選人掛上，希望她們展現出辣椒的嗆辣精神，打贏2020大選。

洪秀柱指出，朱立倫送她們辣椒，其實她們只是「恰」到好處、剛剛好而已，她們這些女性立委參選人，個個都是本性善良，溫柔婉約，率真、直接、認真的女性，現在社會充滿怨氣， 怨氣是因為施政不佳才會引起民怨、積怨。洪秀柱說，韓國瑜市長說的好，愛與包容，心中有愛才會和諧，才能包容一點瑕疵，但有些事是絕不能包容。

洪秀柱說她只舉一個例子，像大港開唱，在高雄演唱民意代表大罵髒話，幹聲連連，在台上脫衣脫褲，實在是禍害子孫，讓社會風氣敗壞，有人要求高市府進行預算審查，竟被人抗議、講閒話，教育很重要，台南重視文化、重視教育，所以不能同意大港開唱來台南。

洪秀柱說，她隻身來台南參選立委，她沒有地緣關係，也沒有經營地方，靠的就是民眾的支持，希望姐姐妹妹一起來，大家支持女性參選人勝選，讓台南翻轉。

韓國瑜指出，洪秀柱是「女元帥」，洪秀柱在立院問政多年，她有幾點特色，1、熱愛中華民國；2、真心關心台灣的教育文化與下一代孩子；3、對選民熱情誠懇服務數十年來都不變；4、她將自己嫁給中華民國，嫁給選民。

韓國瑜說，洪秀柱此次「女元帥南征」，在一片驚嘆中展現無畏精神，這代表台灣政治生態在改變，民心思變，台南已給民進黨10多年，在民不聊生、民心思變、民氣可用之下，洪秀柱大無畏台南參選立委，也提供台南鄉親思考是否能改變台南結構的機會。

韓國瑜說，2020大選關係國家、社會、自己與下一代，民進黨執政3年半，外交寸步難行、兩岸關係急凍、經濟發展一籌莫展、南向政策一敗塗地，民進黨交不出成績單，又在說維護台灣主權，請問在座那一位不是堅持維護台灣主權？2020大選要讓無能的蔡英文政府下台，讓他們知道人民最大，讓立委全壘打，請從支持洪秀柱等人開始。

2018年參選台南市長以些微票數敗北的前立委高思博也大聲疾呼，請台南鄉親能集中選票，支持國民黨立委參選人洪秀柱、林燕祝、蔡淑惠、童小芸、李武龍、蔡育輝勝選，翻轉台南，讓韓國瑜當選總統。

洪秀柱、韓國瑜、朱立倫等人的到來，受到台南市婦女會熱情歡迎，現場加油聲、凍選不斷，氣氛十分熱絡，韓國瑜等人致詞後直接離開會場，並未接受媒體訪問。

據了解，國民黨出的台南市第一選區參選人蔡育輝、第二選區參選人李武龍、第三選區參選人童小芸、第四選區參選人林燕祝、第五選區參選人蔡淑惠、六選區參選人洪秀柱，其中蔡育輝、李武龍及童小芸未到場同台。