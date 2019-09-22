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2千坪設計超市打造「雲霄推車」　屏東「超級南」台灣設計展超狂

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▲2019台灣設計展屏東登場！2千坪的主展場裝置「雲霄推車」，打造世界最大「設計超市」。（影／台灣創意設計中心提供）

▲▼2019台灣設計展主題為「超級南－超級南方‧非常台灣」。（圖／台灣創意設計中心提供）
▲2019台灣設計展屏東登場！2千坪的主展場裝置「雲霄推車」，打造世界最大「設計超市」。（圖／翻攝自2019台灣設計展影片）

記者林育綾／綜合報導

「2019台灣設計展」將在屏東舉行，主題為「超級南」，2千坪的主展場將打造世界最大「設計超市」，利用環繞展區的手推車裝置藝術打造「雲霄推車」也是亮點之一。主展區位在屏東市台糖縣民公園，衛星展區則有屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區，自10月5日至10月20日展出！

▲▼2019台灣設計展主題為「超級南－超級南方‧非常台灣」。（圖／台灣創意設計中心提供）
▲屏東市台糖縣民公園作為主展區，占地2000坪的場域將蛻化成「超級南」設計超市。（圖／台灣創意設計中心提供，下同）

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2019台灣設計展主題為「超級南－超級南方‧非常台灣」，主展區位於台糖縣民公園，由朱志康空間規劃團隊將台灣人熟悉的「超級市場」搬到展場，環繞的手推車裝置藝術，就像遊樂場裡的雲霄飛車一樣帶來歡樂，讓展區搖身一變成為熱情的「超級南」設計超市。

主展區內共有5大主題展覽、1家設計賣店：

▲▼2019台灣設計展主題為「超級南－超級南方‧非常台灣」。（圖／台灣創意設計中心提供）

1. 屏東西：由擅長以設計連結在地產業與日常生活的無氏製作負責人吳孝儒擔任策展人，主軸探討屏東特色產業，深入屏東這個台灣農業大縣，透過檸檬、鳳梨、香蕉、咖啡、可可、紅藜6種農產，帶領民眾探索屏東農業從傳統走向超級的脈絡，運用設計思維梳理脈絡、轉化加值，從屏東學、屏東人、屏東選三面向，重新串連設計觀點與地方產業。

▲▼2019台灣設計展主題為「超級南－超級南方‧非常台灣」。（圖／台灣創意設計中心提供）

2. 屏動能：由中衛發展中心及桔禾創意張漢寧總監共同策劃，以屏東在地體育賽事、選手故事為主軸，表達屏東人的運動能量及競賽佳績，同時認識經濟部工業局推動之MIT優質運動產品及創意生活業者商品，精彩呈現台灣運動用品的細膩設計是如何拚出屏東的運動動能。

▲▼2019台灣設計展主題為「超級南－超級南方‧非常台灣」。（圖／台灣創意設計中心提供）

3. 屏東製：由工業技術研究院與高田設計沈琮祐總監策劃，從通路的角度對應屏東知名物產，透過五感體驗讓製造業走向觀光，呈現出看見屏東、來自屏東、體驗屏東三個場域的規劃，從中展現出屏東人的在地情與實在心，讓民眾透過參觀與互動體驗，一同探索觀光工廠。

▲▼2019台灣設計展主題為「超級南－超級南方‧非常台灣」。（圖／台灣創意設計中心提供）

4. 屏東YA：由蚯蚓文化游智維總經理擔任策展人，藉由「轉換視角」，以全新的角度觀看屏東的每個景點、每件事，藉由文字故事的閱讀重新理解這片土地，打開對屏東的想像，如同孩子般地將對新事物的學習轉換成日常事物的觀看方式，將景點轉換成故事，而故事將變成前進的路徑。

▲▼2019台灣設計展主題為「超級南－超級南方‧非常台灣」。（圖／台灣創意設計中心提供）

5. 屏安村：由5% Design Action社會設計平台楊振甫博士擔任策展人，以屏東「安居樂業」為訴求，透過社會設計嘗試回應目前在「全齡共融、失智友善」的需求及挑戰，重新定義日常社區可看到的場景與人物，思考健康促進、青銀共創、失智症在地照護的全新可能。

▲▼2019台灣設計展主題為「超級南－超級南方‧非常台灣」。（圖／台灣創意設計中心提供）

6. 好屏未來市：由未來式有限公司串聯台灣由南至北的好設計，現場還推出以屏東農產研發設計料理的6款「好屏便當」傳遞舌尖幸福，當日新鮮製作、限量供應。

衛星展區：勝利星村、屏東菸葉廠

衛星展區中的勝利星村創意生活園區，由究方社知名設計師、同時也是屏東東港子弟的方序中策展，以「屏東事」為題，採集屏東動人故事，結合聲音、影像及生活物件。

▲▼2019台灣設計展主題為「超級南－超級南方‧非常台灣」。（圖／台灣創意設計中心提供）
▲勝利星村創意生活園區，以「屏東事」為題，採集屏東動人故事，結合聲音、影像及生活物件。

另一個衛星展區屏東菸葉廠，是由雜學校創辦人蘇仰志策劃屏東教育設計展，以「底家哦」為主題，要帶大家挑戰穿越蟲洞的時空冒險。同時由張漢寧總監策劃的「國際青年設計交流展」，邀請台日韓青年設計師，共同闡述「屏東」，提升設計國際觀，讓大家看見不一樣的屏東故事。

▲▼2019台灣設計展主題為「超級南－超級南方‧非常台灣」。（圖／台灣創意設計中心提供）
▲衛星展區屏東菸葉廠，是以策劃屏東教育設計展，將帶領大家挑戰穿越蟲洞的時空冒險。

另外，主展區戶外每晚5時開始的「超級靚」光藝展，透過聲光科技營造出與白天截然不同的感官氛圍，邀請大家一起夜遊設計展；周末假期更有超級市集、藝文表演、設計講座、DIY體驗等精彩活動。

▲▼2019台灣設計展主題為「超級南－超級南方‧非常台灣」。（圖／台灣創意設計中心提供）
▲經濟部陳怡鈴主任秘書(右5)、屏東縣潘孟安縣長(右4)一同出席，與各參展設計師們共同宣示啟動2019台灣設計展。

10月台灣設計展期間，春水堂人文茶館及茶湯會也聯名合作，採用來自屏東的香蕉、檸檬推出期間限定新品，讓民眾除了看展之餘，也可嚐一口來自屏東的鮮果滋味。今年國慶煙火也將在屏東施放，主辦表示，這是雙十連假的最佳選擇。

2019台灣設計展
日期 10.05(六)－10.20(日) 
主展區｜台糖縣民公園 (屏東縣屏東市台糖街66號)
衛星展區｜屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區
設計熱點｜屏東美術館、竹田西勢樂智園區
官方網站｜www.designexpo.org.tw
官方粉絲團｜台灣設計展 Taiwan Design Expo

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